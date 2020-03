Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva: Lappeenranta valmistautuu yt-neuvotteluihin – Korona pysäyttää monet kaupungin palveluista, edessä on henkilövaikutuksia

Hallituksen päätökset koronaviruksen torjunnasta ja valmiuslakien täytäntöönpanosta koskevat välittömästi myös Lappeenrantaa ja muita Etelä-Karjalan kuntia.

Käytännössä päätökset tarkoittavat sitä, että Lappeenrannan kaupungilla on edessään yt-neuvottelut.

Syynä tähän on Lappeenrannan kaupungin palvelutuotannon pysähtyminen monella sektorilla. Esimerkiksi museot, kirjastot, uimahalli ja koulut suljetaan. Myös teatterin ja orkesterin toiminta lakkaa.

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva sanoo, että kyseessä on isoja kunta-alan ammattiryhmiä.

– Kun koulut lakkaavat, siivousta ja ruokahuoltoa pitää miettiä uudelleen. Teatteri ja orkesteri hiljenee. Meidän on valmistauduttava henkilöstövaikutuksiin, Kimmo Jarva toteaa.

Sama on edessä muuallakin Etelä-Karjalassa. Esimerkiksi Imatran apulaiskaupunginjohtaja Kaisa Heino sanoo, että kaupunki odottaa Kuntatyönantajien ohjeistusta. Heinon mukaan heijastusvaikutuksia on paljon.

– Annoimme jo lomautusvaroituksen Imatran kiinteistö- ja aluepalveluille, kun suljimme liikuntatiloja.

Heino sanoo, että kunnilla on 14 päivän palkanmaksuvelvoite, jos töitä ei ole tarjolla.

Tiistaina jatkuu, tilanne stressaa

Lappeenrannan kaupunki jatkaa tilanteen päivittämistä tiistaiaamuna. Edessä on useita kokouksia. Kaupungin johtoryhmä on koolla viimeistään iltapäivällä.

Edessä on myös taloudellisten vaikutusten seuraamista.

– Vaikutusta verotuloihin ei pystytä vielä tässä vaiheessa arvioimaan. Vaikutuksia on, mutta ne eivät tule kovinkaan aikaisessa vaiheessa, ennemminkin jälkijunassa, Jarva sanoo.

Osaltaan taloudellisia vaikutuksia tulee myös siitä, että kaupungin maksutuloja jää saamatta.

Kimmo Jarvalla on pitkä kokemus kunta-alalta, mutta korona on uran kovin paikka kunnille ja kuntaorganisaation työntekijöille vuosikausiin.

– Eihän tämmöistä tilannetta ole ollut oman urani aikana kertaakaan. Nyt on kyse isoista asioista. Vastuu lappeenrantalaisista ja kaupungin työntekijöistä on stressaavaa. Koko ajan on kiirettä eri suunnista.

Päätökset heti hallituksen tiedotustilaisuuden jälkeen

Lappeenrannan kaupunginhallitus kävi maanantaina läpi valmiuttaan koronatilanteessa. Kokous keskeytyi maan hallituksen tiedotustilaisuuden vuoksi.

Sen jälkeen kaupunginhallitus päätti, että Lappeenrannan kaupungin palvelutuotannossa noudatetaan valtioneuvoston, terveydenhuoltoviranomaisten tai muiden toimivaltaisten viranomaisten suosituksia ja ohjeita.

– Kaupunkiorganisaation tulee reagoida valtioneuvoston juuri tiedottamiin muutoksiin viipymättä, kaupunginhallituksen päätöksessä todetaan.

Päätöksen mukaan kaupunginhallitus antaa konsernihallinnolle tehtäväksi aloittaa välittömät valmistelut tilanteen johdosta taloudelle ja henkilöstölle aiheutuvien seuraamusten kartoittamiseksi ja minimoimiseksi.