Koronatestin tulosta voi joutua odottamaan Etelä-Karjalassa jopa viikon

Eksote on ottanut näytteitä elokuussa alkukesää enemmän. Testauskapasiteettia on vielä vara lisätä.

Koronavirustestin tulosta voi joutua odottamaan Etelä-Karjalassa jopa kuusi vuorokautta näytteenotosta, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) tiedottaa. Viive johtuu testejä analysoivan Huslabin ruuhkautumisesta.

Näytteenottoon Etelä-Karjalassa pääsee vuorokauden tai kahden kuluessa. Eksote muistuttaa, että terveydenhuoltoon kannattaa olla yhteydessä lievienkin hengitystieoireiden ilmaantuessa.

Tulosten saamisessa pitkä viive toistaiseksi

Eksoten terveys- ja vanhustenpalveluiden johtaja Tuula Karhula ei vielä tiedä miten pitkään pitkä viive testitulosten saamisessa tulee jatkumaan.

– Toivotaan toki, että Huslab saisi asian mahdollisimman pian korjattua ja tiedän, että toimia siellä asian hyväksi tehdään, Karhula toteaa.

Testattujen toivotaan jäävän omaehtoiseen karanteeniin testituloksen valmistumiseen asti.

– Kyllähän se aiheuttaa haasteita esimerkiksi lapsien viemiselle päiväkotiin tai työnteolle, jos kotoa ei voi poistua pitkään aikaan, Karhula pohtii.

Suositus omaehtoisesta karanteenista koskee vain mahdollisen tartunnan varalta testattua. Muiden samassa taloudessa mahdollisesti asuvien ei karanteeniin tarvitse jäädä.

– Tällä hetkellähän todennäköisyys positiiviselle testitulokselle on alle prosentin luokkaa, jonka vuoksi muut taloudessa asuvat on rajattu tällä hetkellä karanteenin ulkopuolelle, Karhula kertoo.

Eksoten testauskapasiteetti hyvä

Eksotelle näytteidenotto ei Karhulan mukaan ole toistaiseksi tuottanut ongelmia, ja kapasiteettia on vielä varaa tarvittaessa lisätäkin .

– Meillähän on valtakunnallisestikin ihan hyvä tilanne ja testiin pääsee tarvittaessa vuorokauden tai enintään kahden kuluessa. Tällä hetkellä vain se näytteiden käsittely on se isoin asia.

Eksote on maanantaihin mennessä tehnyt yhteensä 6883 koronavirustestiä. Karhula kertoo, että elokuussa testeihin on toistaiseksi hakeuduttu enemmän, kuin kesä- ja heinäkuussa. Tähän asti elokuun jokaisena arkipäivänä testejä on tehty päivittäin yli 100. Kesä- ja heinäkuussa näytteitä ei otettu yhtenäkään päivänä yli sataa.