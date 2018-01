Äärimmäisen uhanalaisen Saimaan järvilohen elvytyksestä kärkihanke — Maa- ja metsätalousministeriö rakentaa Pielisjoelle laajan lisääntymisalueen Kalan tulevaisuuden kannalta uusi alue on erittäin tarpeellinen. Kunnostushankkeen myötä kaloilla on esteetön pääsy järvialueelta lisääntymis- ja poikastuotantoalueille. Maa- ja metsätalousministeriö Järvilohen suojelun kannalta uusi lisääntymisalue on tärkeä ja tarpeellinen.

Saimaan järvilohen tilannetta pyritään helpottamaan uudella lisääntymisalueella. Maa- ja metsätalousministeriö rakentaa järvilohelle ja –taimenelle 5—7 hehtaarin lisääntymisalueen Pohjois-Karjalaan Kontiolahdelle.

Pielisjoen Kuurnan uomaa kunnostetaan 2,4 miljoonalla eurolla, josta valtio kattaa 1,2 miljoonaa kärkihankerahoituksella. Osa rahoituksesta tulee Kuurnan Voimalta sekä alueen muilta yrityksiltä sekä kunnilta. Hankkeen toteutuminen edellyttää vielä vesilain mukaista lupaa sekä noin 200 000 euron rahoitusta.

Pitkällä aikavälillä vaelluskalakantojen suojelun lisäksi tavoitteena on kasvattaa Saimaan alueen virkistys- ja matkailuarvoa. — Jari Leppä

Kunnostushankkeen myötä kaloilla on esteetön pääsy järvialueelta lisääntymis- ja poikastuotantoalueille. Järvilohen lisääntyminen ja poikasten kehittyminen vaatii virtavesiympäristön, ja koskimaisuutta alueelle lisätään rakentamalla pienvesivoimala tulvapadon yhteyteen. Se mahdollistaa ympärivuotisen virtauksen alueella.

Saimaan järvilohikantoja on ylläpidetty jatkuvin istutuksin, ja kalan tulevaisuuden kannalta uusi lisääntymisalue on erittäin tarpeellinen.

— Järvilohi on äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltu kala, jonka kohtalo on ollut jo yli 40 vuotta viljelyn ja istutusten varassa. Kannan palauttaminen luonnolliseen ympäristöönsä on mahdollista nyt käynnistyvän hallituksen kärkihankkeen avulla. Pitkällä aikavälillä vaelluskalakantojen suojelun lisäksi tavoitteena on kasvattaa Saimaan alueen virkistys- ja matkailuarvoa, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä toteaa.

Rakentamistöiden arvioidaan valmistuvan loppuvuodesta 2018.