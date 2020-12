Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) kotihoidon hoitajalla on todettu koronavirustartunta. Henkilö on työskennellyt Vuoksenniskan alueella Imatralla. Asiasta kertoo Eksote tiedotteella.

Asiakkaiden ei Eksoten mukaan katsota altistuneen tartunnalle, sillä hoitaja on suojautunut asianmukaisesti työskennellessään asiakkaiden kanssa.

Lisäksi hoitaja on suojautunut työantajan ohjeiden mukaisesti työpaikalla käydessään.

Hoivajohtaja Taina Jaakon mukaan perjantaina alkuiltapäivällä näytti siltä, että kyseisen kotihoitajan työyhteisössä kaksi työkaveria joutuu karanteeniin altistumisen vuoksi.

Kotihoitajat työskentelevät asiakkaiden kodeissa. Työtiimit on Jaakon mukaan pyritty pitämään suppeina, jotta saman asiakkaan luona kävisi mahdollisuuksien mukaan vain tietyt hoitajat. He käyttävät visiirejä tai kirurgista suunenäsuojainta paitsi asiakkaiden luona, myös työyhteisöä tavatessaan.

– Joulun aika herättää kotihoidossa kyllä huolta. Mutta niin hyvin on varauduttu kun on pystytty. Jos tulee isompia tartuntaryppäitä tai altistumisia ja karanteeneja, niin tosi hankalaahan se on. Toivomme, että omaiset pitäisivät kontaktit vähemmällä ja noudattaisivat turvavälejä.