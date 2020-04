Luumäen osuuspankkifuusio käsitellään uudelleen kesällä – Etelä-Karjalan kanssa yhdessä on tarkoitus olla ensi vuoden alussa

Etelä-Karjalan ja Luumäen osuuspankkien hallitukset ovat allekirjoittaneet pankkien sulautumissuunnitelmat tiistaina, tiedottavat Luumäen osuuspankki ja Etelä-Karjalan osuuspankki.

Yhdistymisestä on tarkoitus päättää edustajistojen kokouksissa kesällä. Yhteiselo on määrä aloittaa 1.1.2021.

Luumäen osuuspankin edustajisto torjui fuusioitumisen Etelä-Karjalan osuuspankkiin tammikuussa. Fuusio oli määrä toteuttaa syksyllä.

Edustajisto oli fuusion takana äänin 11-10, mutta toteutuminen olisi vaatinut kahden kolmasosan enemmistön. Siihen olisi tarvittu neljä ääntä enemmän.

Luumäen Osuuspankin hallituksen puheenjohtajan Jarmo Haimilan mukaan sulautumisasia nousi uudelleen esille edustajistosta. Hallitus on selvittänyt edustajiston mielipiteitä, ja fuusion kannatus on kasvanut. Edelleenkään kaikki eivät ole fuusion kannalla, mutta Haimilan mukaan muutos on välttämätön sekä kustannussäästöjen että palvelujen turvaamisen kannalta.

Parikkalan ja Simpeleen Osuuspankeille fuusio kelpasi jo tammikuussa.

Luumäen osuuspankin toimitusjohtaja Mikko Purmonen arvioi jo tuolloin, että asiaan palataan vielä.

Purmonen siirtyy Mäntsälän osuuspankin toimitusjohtajaksi kesäkuun alussa. Luumäelle ei uutta toimitusjohtajaa tässä vaiheessa valita, vaan tehtävää hoidetaan fuusiokäsittelyn ajan sijaisjärjestelyillä.