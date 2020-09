Liikenne soljuu jouhevasti uudessa Puhakankadun ympyrässä.

Lappeenrantalaisten Rainer ja Leila Kuusistolla on heti valmis selitys.

– Liikenneympyrä on hyvä. Nyt voi ihan syystä nostaa peukkua. Ei tarvitse pysähdellä liikennevaloihin, sanoo Rainer Kuusisto.

Pariskunta on testannut uusia Puhakankadun katujärjestelyjä sekä autolla että jalan. Paluumuuttajien mielestä Lappeenranta on onnistunut hyvin ratkomaan pulmat muissakin kaupunkiliikenteen solmukohdissa. Muun muassa Pallon ympyrä on hyvin selkeä.

– Minun mielestäni liikenneympyröitä voisi rakentaa vielä lisääkin, toivoo Rainer Kuusisto.

Mika Strandén Puhakankatua pitkin pääsee keskustan suunnasta Prisman parkkipaikalle. Muu katuosuus on vielä keskeneräisten rakennustöiden takia suljettuna.

Puhakankatua pääsee keskustan suunnasta toistaiseksi vain Prisman pihaan. Loppuosuus on kiinni Leirin kauppakeskittymän länsipään liittymään asti.

– Se päästään avaamaan loka–marraskuun vaihteessa, laskeskelee Lappeenrannan kaupungin projektipäällikkö Eero Harju.

Puhakankadun hulevesikaivoja uusitaan samaan tapaan kuin on tehty vesitornin liikenneympyrässä.

Kevyenliikenteen väylää on Harjun mukaan hieman levennetty, ja Puhakankadun suojateitä varten rakennetaan saarekkeita. Ratkaisut ovat perinteisiä, eikä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden reittejä ohjata erivärisillä asvalteilla.

Koko Puhakankatu saa päällysteen ennen talven tuloa.

Poikkeuksellisia liikennejärjestelyjä tarvitaan lähiaikoina Lavolankadun ja Puhakankadun risteyksessä. Sinne asennetaan hulevesikaivojen lisäksi reunakiveystä.

– Työn takia ajokaistoja joudutaan vuorotellen sulkemaan väliaikaisesti.

Päivi Virta-Salo

"Iso askel parempaan suuntaan"

Puhakankadun ja Kannuskadun risteyksen ympyrästä erkanee aikanaan myös uusi liittymä Prisman parkkipaikalle. Toistaiseksi se on vielä hypermarketin laajennustöiden takia suljettuna.

Eero Harju luottaa, että liikenneympyrä toimii silloinkin, vaikka autojen määrä moninkertaistuu nykyiseen verrattuna.

Ympyrän keskiosaan tulee istutuksia, pensaita ja köynnöstuki. Sen on suunnitellut kaupunginpuutarhuri Hannu Tolonen.

Projektipäällikkö Eero Harjun mielestä uusi liikenneympyrä ja katukorjaukset ovat iso askel parempaan suuntaan.

– Ihan toiselta näyttää nyt kuin ennen.

Paikallisbussit kiertävät Puhakankadun edelleen Lentäjäntien, Kivenkadun ja Teollisuuskadun kautta.

Etelä-Karjalan osuuskauppa (Eekoo) kertoo laajennustyömaan edistymisestä ja muuttuvista ajoreiteistä ensi viikolla.