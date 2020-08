Teemu Kontiokorpi on huristellut sähköpotkulaudallaan 500 kilometriä Lappeenrannan katuja – Kaupoissa trendimenopelit viedään nyt käsistä

Lappeenrannan kaduilla on viime viikkoina voinut suurella todennäköisyydellä bongata sähköpotkulaudalla kurvailevan Teemu Kontiokorven. Kotkalainen Kontiokorpi osti sähköpotkulaudan kuusi viikkoa sitten tultuaan Lappeenrantaan työkomennukselle rakentamaan Lauritsalan uutta koulua. Laudalla ajelu on ollut hyvä tapa tutustua väliaikaiseen kotikaupunkiin, ja puolentoista kuukauden jälkeen ajettuja kilometrejä on takana jo 500.