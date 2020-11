Pieksämäellä 64 uutta koronatartuntaa torstaina – Tartunnat liittyvät samaan ketjuun

Pieksämäellä on vahvistettu torstaina 64 uutta koronatartuntaa, tiedottaa Essote.

Koronatartunnat löytyivät Partaharjun puutarhalla järjestetystä joukkotestauksesta, jossa testattiin lähes 200 henkilöä.

– Essote teki eilen ison testausurakan paikan päällä. Nyt voimme arvioida, että se oli oikeaan osunut toimenpide, Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä kertoo torstaina alkuillasta julkaistussa tiedotteessa.

Puhelimitse tavoitettu Seppälä kertoo, että Essote sai tiedot tartunnoista torstaina iltapäivällä noin kello 16 aikaan.

Essote ja Pieksämäen kaupunki jatkavat jo alkuviikolla löytyneen tartuntaketjun jäljitystä.

– Tartunnan jäljitys on vielä pahasti kesken. Kaikki tartunnan saaneet eivät vielä tiedä tartunnastaan, mutta tavoittelemme heitä koko ajan, Seppälä kertoo.

– Emme pysty sanomaan tällä hetkellä ovatko tartunnan saaneet puutarhan työntekijöitä vai myös heidän lähipiiriään. Tästä tiedämme enemmän aamulla.

Koronaryhmä on töissä yötä myöten

Essote on nostanut tartunnanjäljityksen toimintavalmiutta. Selvitystyötä tehdään kiivaimmassa vaiheessa kellon ympäri.

– Olemme soittaneet asianosaisille vaikka kahden aikaan keskellä yötä, jos on ollut tarvetta.

Tartuntaa jäljittää Essoten ja Pieksämäen kaupungin yhteinen tiimi.

Seppälä uskoo, että illan ja yön aikana tartuntaketjun selvityksessä edetään hyvin.

– Tärkeintä on selvittää, kuinka paljon näistä tartunnoista on aiheutunut riskiä muille. Tämän jälkeen pystymme sanomaan, onko tähän ketjuun liittyen tarvetta alueellisille rajoitustoimille.

Seppälän mukaan jäljitystyössä on potilaskohtaisia eroja.

– Jos potilas ei ole liikkunut kotoaan mihinkään kahteen viikkoon, on selvitys nopeasti tehty. Toisten potilaiden osalta selvitykseen voi taas mennä useampikin tunti ja monia puheluita, jos henkilö on liikkunut eri paikoissa ja tavannut ihmisiä.

Partaharjun puutarhan tapausten jäljittämisessä lisää työtä aiheutuu sitä, että tartunnan saaneista osa on ulkomaalaisia, jotka eivät puhu suomea.

Tartuntojen suuri määrä oli Essotelle yllätys

Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä sanoo, että näin iso koronapositiivisten määrä oli yllätys.

– Lähdimme testaamaan altistuneita paikan päälle, koska ennakko-oletus oli, että todennäköisesti koronaa on useammallakin, mutta silti 64 sairastunutta on iso ja yllättävä määrä.

Samasta puutarhan tartuntaketjusta löytyi aiemmin tällä viikolla kuusi koronatartuntaa.

Koronavirustestissä positiivisen tuloksen saaneisiin henkilöihin ollaan Essotelta yhteydessä päivittäin. Ensimmäisenä potilaalle soittaa lääkäri. Tämän jälkeen soittaa tartunnanjäljitystä tekevä hoitaja.

– Koronatartunnan saaneelle soitetaan kerran, pari päivässä koko hänen sairautensa ajan, Seppälä kertoo.

Mikkelin keskussairaalassa on nostettu valmiutta hoitoa tarvitsevia koronapotilaita varten.

Puutarhalla testattiin koko henkilökunta

Partaharjun puutarhalla on testattu koronan varalta koko henkilökunta ja muita alueella työskenteleviä, kertoo toimitusjohtaja Hanna Suhonen puutarhan torstaina julkaisemassa tiedotteessa.

– Tartunnan saaneiden kohdalla toimitaan terveydenhuollon antamien ohjeiden mukaan.

Suhosen mukaan henkilökunnan keski-ikä on erittäin alhainen. Tartunnan saaneet ovat kolmea henkilöä lukuun ottamatta oireettomia.

Partaharjun puutarhalla on noudatettu erilaisia varotoimenpiteitä kesän ja syksyn aikana.

– Muun muassa työryhmiä on jaettu pienemmiksi, työaikoja on porrastettu ja taukotiloja on lisätty lähikontaktien välttämiseksi. Näistä huolimatta tartuntoja on tullut ja tilanne on päässyt kehittymään pahaksi, Suhonen kuvailee.

Partaharjun puutarhalle tulleet kotimaiset ja ulkomaiset sesonkityöntekijät ovat olleet THL:n ohjeistuksen mukaan kymmenen päivää kestävässä karanteenissa.

– Karanteenissa olleet ovat käyttäneet ulkona ollessa oransseja turvaliivejä, joissa on selässä teksti karanteeni, Suhonen kertoo.

Partaharjun puutarhan toimitilat ovat kymmenen hehtaarin alueella. Hanna Suhosen mukaan välttämättömimmät työt voidaan toteuttaa väliaikaisjärjestelyin. Ruokahuolto järjestetään tarvittaessa ulkopuolisten voimin.

Suhonen kertoo, että puutarhalla tehdään lisää koronatestejä maanantaina. Tuolloin Essote testaa uudelleen ne henkilöt, jotka ovat saaneet tällä viikolla negatiivisen testituloksen.

Päivitetty uutiseen Essoten terveyspalvelujen johtajan Santeri Seppälän haastattelun kommentteja illalla kello 19.20 ja Partaharjun puutarhan tiedotteen tietoja kello 19.42.