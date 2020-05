Kirjastojen avaaminen vaatii suojausta – Lappeenrannan ulkokentät saa avattua yleisölle ja seuroille vaikka saman tien

Lappeenrannan kirjastojen avaamisen vaatimia toimenpiteitä ei ole vielä kaupungin kulttuuritoimessa pohdittu. Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Päivi-Linnea Pötry odotti sunnuntai-iltana muun kansan tavoin hallituksen linjauksia.

Ison linjauksen jälkeen käytännön pelisäännöt tarkentuvat Aluehallintoviraston ohjeilla. Pötryn mukaan avaamispäätöksen tultua esimerkiksi kirjastossa pitää pohtia, miten asiakkaat ja työntekijät suojataan.

– Eihän se lainausautomaatti tyhjene itsestään.

Valtiovalta päättää

Aiemmin tehdyt kokoontumisrajoitukset ja sulkemiset ovat voimassa 13.5. saakka.

– Virkamiehenä en ajattele, onko päätös hyvä tai huono tai mahdollinen. Sitä vain toimitaan niin kuin valtiovalta pitää mahdollisena, Pötry sanoo.

Kenttämiehet töissä

Lappeenrannan kaupungin kaikki sisäliikuntatilat sekä kunnossapitoa vaativat ulkoliikuntapaikat suljettiin maaliskuun lopulla. Liikuntajohtaja Pasi Koistisen mukaan heillä on hyvät valmiudet avata ulkoliikuntapaikat saman tien, mutta uimahallin osalta suojaustoimet olisivat haastavammat kuin esimerkiksi ulkokentillä ja harkittava tarkemmin.

Uimahallin valvojien ja laitosmiesten palkanmaksu on toistaiseksi keskeytetty.

– Toukokuun alussa ulkoliikuntapaikkojen henkilökunta tuli töihin. Kenttiä on joka tapauksessa huollettava tai ne menevät pilalle, Koistinen sanoo.

Vuorot jaettu, mutta eivät käytössä

Ulkokentillä tartunnan riski on pienempi kuin monessa muussa paikassa varsinkin, jos pukuhuoneet pidetään kiinni. Työntekijätkin pystyvät välttämään asiakaskontakteja ilman ongelmia. Palloilusaleissa sesonki on päättynyt ja eletään muutenkin hiljaista aikaa.

Seuroille on jaettu kesäkauden vuorot valmiiksi, mutta ne eivät ole toistaiseksi käytössä. Yksittäisiä urheilijoita ja kaupunkilaisia on esimerkiksi Kimpisellä käynyt ja myös ulkoliikuntapaikkojen yksityiskäyttö on sallittu, kunhan pitää itse huolta säännöistä ja noudattaa varotoimia.