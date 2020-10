Lappeenrantalaiselle miehelle syyte tapon yrityksestä, iski veitsellä kunnes terä vääntyi

Syytetty on esitutkinnassa tunnustanut yrittäneensä tappaa nukkumassa olleen uhrin päihtymystilassa, ja kuvitellessaan tämän itselleen uhkaksi.

Syyttäjä vaatii vähintään neljän vuoden vankeusrangaistusta lappeenrantalaiselle miehelle tapon yrityksestä ja huumausainerikoksesta.

Syytteen mukaan mies on yrittänyt tappaa nukkumassa olleen nuoren miehen Lappeenrannassa viime heinäkuussa lyömällä tätä veitsellä kaulaan kuusi kertaa ja ylävartaloon kaksitoista kertaa, aiheuttaen uhrille hengenvaarallisen ilmarinnan.

Uhri on herännyt ja saanut torjuttua veitseniskuja käsillään. Veitsen väännyttyä iskukelvottomaksi teosta syytetty on yrittänyt tappaa edelleen sohvalla makaavan uhrin lyömällä tätä nyrkeillä kymmeniä kertoja sekä heittelemällä tätä.

Tekijän lähdettyä hakemaan muuta lyömävälinettä uhri on päässyt pystyyn, jolloin teosta syytetty on lyönyt häntä päähän hyllylevyllä niin, että uhri on kaatunut maahan ja jäänyt liikkumattomaksi.

Syytteen mukaan uhrille on rikoksesta aiheutunut useita potentiaalisesti hengenvaarallisia viilto- ja pistohaavoja kaulan ja ylävartalon alueelle. Seurauksena oli runsas verenvuoto, mustelmia ja viiltohaava kasvoihin.

Syytetty on esitutkinnassa tunnustanut yrittäneensä tappaa uhrin päihtymystilassa, kuvitellessaan tämän itselleen uhkaksi, ja siinä tarkoituksessa lyöneensä nukkuvaa uhria veitsellä useita kertoja sekä vielä päähän hyllylevyllä.

Etelä-Karjalan käräjäoikeus antaa ratkaisunsa 19. lokakuuta.