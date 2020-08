Rutola–Hurtanmaan tietoliikenneyhteyksiä parannetaan Lappeenrannassa – Uuden valokuituverkon rakentaminen alkaa ensi vuonna, kokonaishinta yli puoli miljoonaa

Ensimmäiset liittymät saadaan käyttöön ensi kesän aikana. Osa rahoituksesta on tarkoitus kattaa liittymämyynnillä.

Rutola–Hurtanmaan-alueen tietoliikenneyhteyksiä parannetaan Lappeenrannassa.

Lappeenrannan kaupunginhallitus päätti kesäkuun lopussa, että kaupunki osallistuu uuden valokuituverkon rakentamiseen Rutola–Hurtanmaan-alueelle. Valokuituverkon rakentamisesta vastaa Saimaan Kuitu Oy. Hankkeelle on myönnetty elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) maaseutuohjelmasta 70 prosentin rahoitusosuus.

Kaupungin mukaan valokuituverkon rakentaminen alkaa alkuvuonna 2021 ja ensimmäisiä liittymiä saadaan käyttöön ensi kesän aikana.

Rahoitusta katetaan liittymillä

Lappeenrannan kehitysjohtajan Markku Heinosen mukaan Lappeenrannan kaupunki näkee, että maaseudun tietoliikenneyhteyksien kehittäminen on strategisesti tärkeää.

– Toimivien tietoliikenneyhteyksien merkitys tulee jatkossa vain korostumaan. Rutola–Hurtanmaan-alueella toimii myös 25 yritystä, joten hanke tukee myös elinkeinoelämää, Heinonen sanoo Lappeenrannan kaupungin tiedotteessa.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 586 000 euroa, josta Lappeenrannan kaupungin osuus on 10 prosenttia eli 58 600 euroa.

Osa rahoituksesta on tarkoitus kattaa valokuituverkon liittymämyynnillä. Hankkeen tavoitteena on, että 25 prosenttia kiinteistöistä ottaisi liittymän. Alueella on 292 kiinteistöä.

Asukastilaisuudet luvassa syksyllä

Saimaan Kuitu Oy:n toimitusjohtaja Jari Käyhty sanoo, että yritykselle on tullut runsaasti yhteydenottoja lappeenrantalaisilta valokuituverkon laajentumisesta.

– Etenkin nyt korona-aikana moitteettomasti toimivien internetyhteyksien merkitys on entisestään korostunut, Käyhty toteaa kaupungin tiedotteessa.

Valokuituverkon liittymämyynti, rakentamislupien haku ja kilpailutusprosessit käynnistyvät syksyllä 2020. Lokakuussa on tarkoitus järjestää sekä Rutolan että Hurtanmaan asukkaille asukastilaisuudet, joissa heillä on mahdollisuus tutustua lisää hankkeeseen. Asukastilaisuudesta tiedotetaan myöhemmin lisää.