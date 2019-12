Kaupoilla riittää kuhinaa alennusmyyntien alettua, joskin syksyn muut kampanjat vähentävät joulualen merkitystä

Espoolaiset Tapio ja Aarni Ikäheimo odottavat perheen naisväkeä urheiluliikkeen sovituskoppien vieressä kauppakeskus Isossa-Kristiinassa Lappeenrannassa. Vapaa-ajanasunnollaan Joutsenossa joululomaa viettävä perhe on lähtenyt kiertelemään alennusmyyntejä.

— Lähinnä katselemme, jos jotakin vaatteita löytyisi, Tapio Ikäheimo sanoo.

Mitään tiettyä tuotetta perheellä ei ole kiikarissa.

Tapio Ikäheimo on huomannut, että alennusostoksilla kannattaa olla tarkkana.

— Täytyy katsoa, onko tuotteen alennus todellinen.

Kai Skyttä Aarni Ikäheimo (vas) ja Tapio Ikäheimo odottavat perheen naisväkeä sovituskopista.

Katsellaan, jos jotakin löytyy

Lappeenrannan kaupoissa käy kuhina perjantaina. Ihmiset ovat lähteneet pyhien jälkeen ihmisten ilmoille viettämään aikaa, eivätkä tietyt alehankinnat ole kenties niinkään päämääränä.

Kymmenenvuotiaat imatralaiskaksoset Aaro ja Paavo Pohjola kiertelevät kauppoja äitinsä Kaisa Pohjolan kanssa.

— Pojat toivoivat, että lahjojen sijaan tulisimme joulun jälkeen Lappeenrantaan ostoksille ja ravintolaan syömään, Kaisa Pohjola kertoo.

Pojilla ei ole mielessä mitään tiettyä, mitä he etsivät, mutta ainakin urheiluliikkeiden tarjonta on tarkoitus tsekata.

— Yllättäen urheiluliikkeestä löytyi ensimmäisenä pallo koiralle, Kaisa Pohjola kertoo.

Pohjolan perheellä on tapana ajaa Lappeenrantaan ostoksille vain pari kertaa vuodessa.

Lappeenrantalainen Elisa Vauhkonen katselee kimaltelevaa juhlamekkoa vaatekaupassa. Hän viettää äitinsä Ritva Vauhkosen kanssa vapaapäivää kauppoja kierrellen. Naisilla ei ole mitään selvää hankintaa mielessä.

— Alennusmyynneistä on kyllä tullut tehtyä löytöjä aiempina vuosina, Elisa Vauhkonen sanoo.

Elisa Vauhkosella on tiedossa uudenvuoden juhlat, joten juhlamekolle olisi käyttöä.

Kai Skyttä Ritva (vas) ja Elisa Vauhkonen viettävät äiti-tytärpäivää alennusmyyntejä kierrellen.

Marraskuusta tullut entistä vilkkaampi kauppakuukausi

Joulun jälkeisten alennusmyyntien merkitys on vähentynyt, kun kuluttajat eivät panttaa enää ostamistaan sinne. Esimeriksi isäinpäivän ja Black Fridayn kaltaiset kampanjat antavat ihmisille mahdollisuuden ostaa vaikkapa talvikamppeita alehintaan jo silloin.

Kaupan liiton mukaan marraskuun merkitys onkin alkanut kasvaa vähittäiskaupan liikevaihdossa aivan viime vuosina. Voimakkaimmin se on kasvanut kodintekniikassa, jossa myös Black Friday -kampanjointi on suurinta. Viime vuosina myös tavaratalokauppa on ollut marraskuussa keskimääräiseen kuukausimyyntiin verrattuna suurempaa kuin kertaakaan 2000-luvulla.