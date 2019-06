Peruskorjattu Lappeenrannan kansalaistori pääsee tänä iltana tositoimiin. Kaupungintalon edustatorilla järjestetään School´s out, joka koululaisten lukuvuoden päätöstapahtuma tai kesäloman aloitustapahtuma.

Lappeenrannan nuorisotoimen järjestämä tapahtuma alkaa kello 18, jolloin portit avautuvat. School´s out on ilmainen ja päihteetön. Se on tarkoitettu yläkoulunsa aloittaville ja sitä vanhemmille.

Illan pääesiintyjä Vesta esiintyy kello 23. Tapahtuma päättyy puoliltaöin. Tapahtuman juontajina toimivat Duudsonien HP ja Jarppi.

Minna Mänttäri School´s out järjestetään kaupungintalon edustatorilla.

School´s out -tapahtuman aikataulu:

Kello 18: Portit auki.

Klo 18.15 alkujuonto: Jarppi & HP

Klo 18.30: Paikalliset.

Klo 19.15: OP Etelä-Karjalan hyväntekijäpalkinnon jako; kaupunginjohtajan tervehdys; Unicefin lapsiystävällinen kunta.

Klo 19.45: SupernoVa.

Klo 20: Markus Kiuru Slackline.

Klo 20.15: Jarppi & HP.

Klo 20.30: Aston Kalmari.

Klo 21.15: SupernoVa.

Klo 21.30: IBE x MELO.

Klo 22.30: Jarppi & HP.

Klo 23: Vesta.

Klo 24: Päättyy.