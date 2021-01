Koronatilanne on edelleen kiihtymisvaiheessa maakunnassa. Kaikkea matkustamista pitäisi välttää.

Etelä-Karjalassa on annettu koronarokote 2 032 ihmiselle.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo koronarokotusten edistymisestä joka päivä päivitettävässä kartassa.

Koko maassa rokotuksen on saanut 62 061 ihmistä.

Eniten rokotettuja on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa rokotuksen on saanut 16 759 henkilöä.

THL muistuttaa, että rokotettujen määrä on ilmoitettua suurempi, sillä luvut päivittyvät takautuvasti.

Etelä-Karjalassa ei ole keskiviikkona raportoitu uusista koronavirustartunnoista. Koronatapausten yhteenlaskettu määrä on edelleen 277, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) kertoo tilannekuvassaan.

THL:n koronakartan mukaan tartuntojen määrä kuitenkin nousi yhdellä 287:ään. Uusin tartunta on todettu Lappeenrannassa.

Lappeenrannan tapausten määrä on nyt 160. Imatralla koronatartuntoja on raportoitu 79, Luumäellä 7, Parikkalassa 5, Rautjärvellä 6, Ruokolahdella 12, Savitaipaleella 5 ja Taipalsaarella 11.

Lemi puuttuu listalta, sillä siellä tartuntoja on varmistettu alle 5.

Koko maassa on raportoitu 444 uutta koronavirustartuntaa, THL kertoo. Kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 3 617, mikä on 152 enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Rajoituksia ei varaa höllentää

Koronatilanne on Etelä-Karjalassa edelleen kiihtymisvaiheessa. Kolme vaihetta ovat perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe.

Etelä-Karjalassa ei ole varaa höllentää vapaa-ajan viettoa koskevia rajoituksia, maakunnan alueellinen koronaryhmä sanoo tiedotteessaan.

– Alueellinen tilanne on tällä hetkellä vakaa ja tartuntatilanne on hyvin hallinnassa, mutta viruksen variantit voivat muuttaa tilannetta nopeastikin, alueellisen tilannekuvaryhmän puheenjohtaja Tuula Karhula sanoo tiedotteessa.

Etelä-Karjalassa on voimassa 20 hengen kokoontumisrajoitus sisä- ja ulkotapahtumissa. Yksityistilaisuuksille on asetettu 10 hengen kokoontumisrajoitus.

Lasten ja nuorten harrastaminen turvataan

Lasten ja nuorten harrastustoiminta ja harjoittelu pyritään turvaamaan. Tilannekuvaryhmä suosittelee, että pelitoimintaa, leirimatkoja tai muuta sellaista ei tehtäisi maakunnan sisällä tai muiden maakuntien välillä.

Imatralla ja Lappeenrannassa toimiva nuorten urheiluakatemia voi jatkaa toimintaa, mikäli kaikkia turvallisuusohjeita pystytään noudattamaan. Eri ikäluokkia ei suositella sekoitettavan, elleivät nämä kohtaa harrastustoiminnassa normaalisti.

Kuplahalli on sisätila

Aikuisten ryhmäharrastustoimintaa sisätiloissa ei suositella joukkue- ja kontaktilajeissa.

Eksoten mukaan palloiluseurat ovat kysyneet, pidetäänkö kuplahalleja sisä- vai ulkotiloina.

– Lähtökohtaisesti katsoisin ne rajatuiksi sisätiloiksi, Tuula Karhula toteaa.

Maajoukkueurheilijat, SM- ja 1-divisioonan urheilijat voivat jatkaa harjoittelua. Myös SM- ja 1-divisioonatason sekä U20-sarjan joukkueet voivat harjoitella ja pelata otteluita.

Matkustamista pitää välttää

Asukkaita kehotetaan tekemään vain välttämättömiä matkoja kotimaassa tai ulkomaille. Etelä-Karjalan koronatartunnoista osa on jäljitetty esimerkiksi Venäjälle, muihin Euroopan maihin ja muualle Suomeen, esimerkiksi Lappiin.

THL suosittelee välttämään kaikkea matkustamista Britanniaan, Etelä-Afrikkaan ja Irlantiin muuntuneen koronaviruksen vuoksi.

Suositus on voimassa helmikuun loppuun asti, ellei valtakunnan tasolta tule tarkennuksia.

– Nyt oikeasti pitää miettiä, onko matka ihan pakko nyt tehdä vai voinko jättää matkustamisen väliin, Karhula sanoo.

Päivitetty 20.1. kello 11:04: Lisätty tietoja alueellisen koronaryhmän linjauksista; päivitetty kello 12:08: Lisätty THL:n luvut.