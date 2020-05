Villisika on vaarallinen eläin metsästyskoiralle. Vuodenvaihteessa villisikakarju ruhjoi jämtlanninpystykorvaa metsästystilanteessa Lappeenrannassa niin pahoin, että koira piti lopettaa.

Koiran omistaja vahvistaa tapahtuneen Etelä-Saimaalle, mutta ei halua kommentoida asiaa enempää.

Samanlaisessa yhteenotossa samoihin aikoihin koira loukkaantui pahoin Kouvolassa, Metsästäjäliiton Kymen piirin toiminnanjohtaja Erkki Pentinniemi kertoo.

Tilastoja villisikojen aiheuttamista koiravahingoista ei ole. Esimerkiksi vakuutusyhtiöt eivät tilastoi, mitä vahinkoja vakuutetuille koirille on sattunut.

Ei siis tiedetä, ovatko kohtaamiset villisikojen kanssa kohtalokkaampia koirille kuin vaikka hirvenmetsästystilanteet.

Haavoittunut karju voi olla erittäin vaarallinen

Villisian arvaamattomuutta on todistanut myös Joutsenon riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Jussi Hynninen.

Hän oli karjalankarhukoiransa Sisun kanssa villisikajahdissa viime syksynä. Se oli koiran ensimmäinen villisika.

– Jos villisika on paikallaan, koira haukkuu sitä ja ilmoittaa minulle, että täällä se on. Jos villisika juoksee karkuun, koira koettaa seurata perässä.

Haavoittunut villisika meni pieneen pusikkoon piiloon. Sian ampui Hynnisen metsästyskaveri.

– Ampumamatkaa oli muutama metri, mutta sika hyökkäsi puskasta, Hynninen kertoo.

Hynnisen mukaan hänen koiransa toimi viisaasti karjun kanssa ja piti riittävästi etäisyyttä.

– Karju oli todella vaarallinen, kun oli haavoittunut.

Kai Skyttä Karjalankarhukoira Sisu on päässyt villisikajahtiin kerran. Se ymmärsi pysyä riittävän kaukana haavoittuneesta karjusta, joka hyökkäsi puskasta kohti Jussi Hynnisen metsästyskaveria.

Metsästyskoira on kuin huippu-urheilija. Pitää treenata, ruuan pitää olla hyvää ja koirasta pitää pitää hyvää huolta. — Jussi Hynninen

Ajokoira haukkuu villisikaa, muttei jahtaa

Jussi Hynninen metsästää pääsääntöisesti koiran kanssa. Vielä muutama viikko sitten hänellä oli kolme metsästyskoiraa, mutta jäniksenajossa kunnostautunut beagle piti lopettaa.

Nyt Hynnisellä on karjalankarhukoira ja suomenajokoira. Karjalankarhukoiraa on käytetty hirven ja villisian metsästykseen. Jos kaikki menee hyvin, tulevaisuudessa sen kanssa metsästetään myös karhua. Sen isä on Hynnisen mukaan yksi maan parhaita metsästyskoiria.

Ajokoira nimeltään Peto on erikoistunut kettuun. Se on kerran törmännyt villisikoihin ja haukkui niitä.

– Se ei lähde villisikaa jahtaamaan, koska se etsii pääsääntöisesti kettua. Ajaa se jänistäkin. Jos se törmää hirveen, ei se lähde niitä seuramaan, Hynninen kertoo.

Ilvesjahtiin Petoa ei oteta, koska periksiantamaton ajokoira on tapellut kahteen otteeseen ilveksen kanssa.

Kai Skyttä Jussi Hynnisen koirat ovat työkoiria, mutta myös rakkaita ystäviä. Sisu on vakuutettu niin onnettomuuksien kuin hoitokulujenkin varalta.

Jokainen kerta on riski

Hynnisen mukaan metsästäjä ottaa riskin joka kerta, kun metsästyskoiran päästää metsälle. Hirvi voi ruhjoa koiraa, karhu voi yrittää ottaa koiran kiinni ja tappaa, tai koira voi jäädä auton alle.

Hynninen on vakuuttanut koiransa onnettomuuksien sekä hoitokulujen varalta. Vastuuvakuutuksen hän on hankkinut siltä varalta, että koirat aiheuttaisivat jotain vahinkoa, eli esimerkiksi purisivat ihmistä.

Metsällä koirat käyttävät kevlarista tehty suojaliiviä, joka suojaa kylkiä, vatsaa ja selkää.

Hynnisen koirat ovat työkoiria, mutta myös rakkaita ystäviä.

Nyt koirien kuntoa rakennetaan syksyn metsästyskautta varten useilla 15 kilometrin lenkeillä viikossa.

– Metsästyskoira on kuin huippu-urheilija. Pitää treenata, ruuan pitää olla hyvää ja koirasta pitää pitää hyvää huolta.