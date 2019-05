Tämä on paratiisi, totesi Kirill Kulikov nähdessään rinnetontin Ilmajärven rannalla Ruokolahdella. Kulikov on intohimoinen kalamies, joka on kalastanut jo kolmevuotiaasta saakka. Miehen sydän alkaa pamppailla jo pelkästä vesistöjen näkemisestä.