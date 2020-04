Lemin seurakuntataloa yritetään myydä huutokaupalla

Taipaleen seurakunta on valmis luopumaan Lemin seurakuntatalosta nettihuutokaupassa. Seurakuntatalo on sisäilmaongelmien takia käyttökiellossa, eikä Lemin kunta ole myöntänyt sille purkulupaa. Kohde on läheisen kirkon ja kellotapulin tavoin kaavalla suojeltu.

Myyntipäätös syntyi kirkkoneuvostossa äänin 9 – 4. Kirkkoneuvoston jäsen Elma Mikkola olisi halunnut asian uudelleen valmisteluun ja häntä kannattivat Anu Karhu, Juha Mielikäinen ja Leo Peuha.

Useat seurakunnat pyrkivät myymään rakennettuja kiinteistöjä, kirkkoja, seurakuntakoteja, tontteja sekä metsämaata. Maankäyttöpäällikkö Harri Palo Kirkkohallituksesta huomauttaa, että myyntiin tulevien kiinteistöjen määrä noudattaa taloudellisia suhdanteita.

– On ymmärrettävää, että sisäilmaongelmaiselle seurakuntatalolle etsitään ostajaa. Myynti on mahdollinen, jos omat toiminnot ovat keskitettävissä tai muutettavissa väistötiloihin.

Hän ei tunne yksityiskohtaisesti Lemin tapausta, mutta arvelee, että yleensä tällaisissa tilanteissa ei ole odotettavissa kovin suurta myyntituloa.

– Enemmän painaa kai se, että seurakunta haluaa karsia ylläpitokustannuksia. Ne rasittavat, etenkin, jos tilat ovat käyttökelvottomat.

Palon mielestä seurakuntien kiinteistöt kuten seurakuntakodit ovat voineet jopa onnistuneesti vaihtaa omistajaa ja käyttötarkoitusta. Toisaalta tilaratkaisut voivat usein olla valitettavasti sellaisia, että vaihtoehtoista käyttöä on vaikea löytää.

– Jos sijainti on hyvä, se taas voi houkutella ostajia.

Matti Riihelä Lemin kirkkoon asennetaan uudet palonilmaisimet.

Paras vaihtoehto

Talouspäällikkö Tiina Lavikka Taipaleen seurakunnasta sanoo, että kunnan purkukiellon jälkeen seurakuntatalon myynti on olemassa olevista vaihtoehdoista paras.

– Jos hyvin käy, löytyy joku ostaja, joka haluaa kunnostaa rakennuksen ja vuokrata tiloja eteenpäin.

Hänen mielestään talo on kunnostettavissa, mutta seurakunnalla ei ole siihen varaa. Lisäksi vanhan korjaamiseen liittyy riskejä. Korjaamisesta ei ole teetetty tarkkaa kustannusarviota, koska sekin maksaisi.

Mahdollisuus uuteen kaavoittamiseen ja samalla suojelumerkinnän purkamiseen seurakuntatalon osalta on myös arvioitu pitkäksi, epävarmaksi ja kalliiksi tieksi.

Lavikan mukaan nykyiset väistötilat Lemin kunnan parakissa toimivat.

– Ne ovat kestävä ratkaisu ainakin jonkin aikaa. Seurakunnalla on halu säilyttää tilat Lemin kirkonkylällä, sillä Kuukanniemi on sieltä katsottuna liian kaukana.

Myynti-ilmoitus tulee huutokauppasivustolle aikaisintaan parin viikon kuluttua. Seurakunta pidättää oikeuden joko hyväksyä tai hylätä ostotarjoukset.

Kirkkoneuvosto valitsi Arkkitehtitoimisto Merenmiehen laatimaan suunnitelmat Lemin kirkkotapulin kunnostamisesta. Hinta on reilut 14 000 euroa.