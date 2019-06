Talkoissa on mukana kymmeniä vapaaehtoisia. Elokuussa on määrä kokoontua uuden katon alla.

Kotiseututalo Röytty saa kesän aikana runsaasti uutta oleskelutilaa. Navetan yhteyteen rakennetaan parhaillaan katosta, joka tarjoaa hyvän sadesuojan loppukesän tapahtumille.

— Kevyt katos toteutetaan Museoviraston ohjein vanhalla rakennustyylillä entisen pihaton paikalle. 20 metriä pitkän ja viisi metriä leveän tilan seinät jäävät auki, hanketta johtavan Taipalsaaren maamiesseuran sihteeri Eero Juntunen kertoo.

Katoksesta tulee Taipalsaaren yleinen kesäkeidas. — Eero Juntunen

Juntusen mukaan katoksen teko on osoittautunut todelliseksi taipalsaarelaisen talkoohengen voimannäytteeksi. Neljän ensimmäisen rakennusviikon aikana yli 30 talkoolaista on tehnyt jo runsaat tuhat talkootyötuntia.

Talkoilla on muun muassa etsitty jykeviä keloja ja laudoiksi sopivia haapapuita Taipalsaaren metsistä. Lisäksi navetan kiviseinät on tuettu, pohjahirret sekä pystypylväät asetettu paikoilleen ja kattotuolit nostettu korkeuksiin. Ensimmäiset ruoteetkin on laitettu kirkonpuoleiselle kattosivulle.

Juntusen mukaan nyt tähdätään kesäkuun lopussa järjestettävään maaseudun perinnepäivään. Siihen mennessä on tarkoitus saada jokunen kattolautakin paikoilleen.

— Katoksesta tulee Taipalsaaren yleinen kesäkeidas, jossa voidaan järjestää monenlaisia tapahtumia.

Marleena Liikkanen Pihaton katoksen tukipuissa on käytetty Taipalsaaren metsistä löydettyä kelopuuta.

Uuden katon alle elokuussa

Katokselle ei ole annettu valmistumispäivämäärää, mutta tavoitteena on saada katto kuntoon elokuun alkupuolella. Lahden tämänvuotisia kuninkuusraveja halutaan päästä seuraamaan mukavasti katoksen suojissa.

— Tarkoituksena on katsoa ravikuningatar Saga S:stä kertova dokumenttikin katoksessa vielä kuluvan kesän aikana.