Valtakadun ja Koulukadun välisen korttelin keskelle kerrostalo poikittain — omistaja haluaa kaavaan viisi-kuusikerroksisen Lappeenrannan keskustassa kaavoittaminen ja sen jälkeen purkaminen ja rakentaminen jatkuu myös Pormestarin korttelin vieressä. Päivi Virta-Salo, Architects Lehtonen LTD Kaavahakemukseen on luonnosteltu yksi vaihtoehto rakentamisesta. Tontti sijaitsee Valtakatu 42:n ja Koulukatu 21:n välissä.

Lappeenrannan elokuvateatteri Kino-Aulaa vastapäätä Valtakadun toisella puolella on myös mielenkiintoisia kaavasuunnitelmia.

Valtakadun ja Koulukadun välisen tontin omistaja Lappeenrannan Foorumi haluaisi, että korttelin sisälle kaavoitettaisiin poikittain enimmillään kuusikerroksinen kerrostalo.

On mahdollista tehdä kahden kadun välinen kokonaisuus, mikä ei ole ihan tavanomaista, mutta siitä voi tulla todella hyvä. Juha Lehtonen

Foorumi on jättänyt kaupungille kaava-aloitteen. Tontin kaavoitus on mukana kaupungin vuosien 2018 — 2020 kaavoitusohjelmassa.

— Tarkoitus olisi saada siihen ajantasainen, nykyaikaa vastaava kaava. Nykyinen rakennus korvattaisiin tietenkin tuohon kohtaan sopivalla ja nykyistä isommalla rakennuksella, selvittää Foorumin hallituksen puheenjohtaja, pankinjohtaja Pekka Ruokonen.

Jos kaavoitus etenee, Foorumi myy tontin.

— Katsotaan, löytyykö hankkeelle toteuttaja ja ostaja.

Uutta tulisi kahvila Aleksanterin paikalle

Nyt paikalla on matalahko nuhjuisen oloinen rakennus. Valtakadun puolella katutasossa on konditoria-kahvila Aleksanteri. Koulukadun puolella on ajoluiska kattopysäköintiin sekä muun muassa korttelin läpi menevä käytävä.

Foorumi ehdottaa tontille rakennusta, jossa on korkeintaan kuusi maanpäällistä ja kaksi maanalaista kerrosta. Katujulkisivujen korkeudet sovitettaisiin viereisten kiinteistöjen räystäskorkeuksiin. Rakennusoikeutta haetaan 5 500 kerrosneliötä.

Arkkitehti: Koulukadun puoli on nyt ihan kuollut

Kaava-asiaa vie eteenpäin Foorumin valtuuttamana arkkitehti Juha Lehtonen. Lehtosen mukaan esillä on useita eri vaihtoehtoja.

— Tässä on mahdollista tehdä kahden kadun välinen kokonaisuus, mikä ei ole ihan tavanomaista, mutta siitä voi tulla todella hyvä.

Lehtosen mukaan asuminen toimii moottorina tämänkaltaisissa hankkeissa.

— Koulukadun puoli on nyt ihan kuollut. Valtakadun puolelle varmaankin tulee liiketilaa, esimerkiksi ravintolatoiminta voisi jatkua. Tontti on aika iso. Jää nähtäväksi, rakennetaanko se yhdessä vai kahdessa osassa.

Lehtosen mukaan nyt olisi hyvä hetki päästä rakentamaan, mutta kaavatyö vie aikansa.