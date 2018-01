Tekniikan tohtori Ville Naumanen jätti tuotekehitysjohtajan työt ja perusti yhden miehen puusepänverstaan Lappeenrannan Rutolaan Ville Naumasen elämänmuutosta edelsi loppuunpalaminen. Nyt hän tekee puuesineitä sekä huonekaluja ilman ruuveja ja nauloja. Kai Skyttä Yrittäjyys on tutustuttanut ja kotiuttanut Ville Naumasen toden teolla Lappeenrantaan. Aiemmin kaupunki oli jäänyt tuntemattomaksi oman elinpiirin ulkopuolella, lukuun ottamatta perjantai-iltaisia ruokaostoksia Prismassa.

Puusepänverstas omakotitalon autotallissa on siivottu muutamaa höylänlastua lukuun ottamatta. Työpöytä on lähes tyhjä, mutta lattialla on puolivalmis tuoli sekä seinillä pinoissa lankkuja ja muuta puutavaraa.

Autot joutuivat taivasalle, kun Ville Naumasen pitkäaikainen haave verstaasta toteutui yli puolitoista vuotta sitten ja uusi elämänura alkoi vuosi sitten.

Tekniikan tohtorista ja Visedon tuotekehitysjohtajasta tuli yrittäjä ja puusta luoja, kuten hän itse määrittelee.

— En lapsena tehnyt puutöitä, eikä kotoa löytynyt juuri muuta kuin tylsä höylä ja taltta. Suunnitelmat olivat kyllä suuria, ja lapsuudesta jäi tekemisen palo.

— Nyt toteutan niitä suuria visioita ja joudun ylittämään itseni joka kerta.

Opiskelua Lappeenrannassa, puutöitä kotiseudulla

Ville Naumanen tuli Varkaudesta 15 vuotta sitten opiskelemaan sähkötekniikkaa Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon. Puutyöt alkoivat opiskeluaikana appiukon kodissa Kangaslammella, jonne hän matkusti kesäisin ja viikonloppuisin.

Kun vaimo Tiina Naumanen valmistui opettajaksi ja tuli Lappeenrantaan, pari muutti yhteen ja asettui kerrostaloasuntoon. Olohuone toimi verstaana.

Kun vaimo katsoi Salkkareita, Naumanen teki sillä aikaa puisen kihlasormuksen. Vaimo oli yllättynyt ja erittäin otettu, kun mies näki näin paljon vaivaa.

Väitöskirjaa kirjoittamassa, Visedoon lähtemässä

Naumanen kirjoitti väitöskirjaa syksyllä 2009. Tutkimuksen yhteydessä hän tutustui Kimmo Raumaan, joka oli projektissa teollisen yhteistyökumppanin edustaja.

Rauma oli perustamassa yhtiötä, joka kehittäisi sähköisiä voimansiirtojärjestelmiä, ja pyysi Naumasta mukaan. Hän suostui ja teki väitöskirjansa alta pois, ennen kuin Visedo perustettiin joulukuussa 2009. Yritys menestyi, kasvoi ja kansainvälistyi nopeasti ja työllistää nyt vajaat sata henkeä.

Ville Naumasen kotialbumi Ville Naumasesta tuli tekniikan tohtori vuonna 2010. Vierellä vaimo Tiina Naumanen.

Kansainvälisesti merkittäviä juttuja

Naumanen sai Visedolla tehdä monia asioita ensimmäisenä maailmassa ja jättämään kädenjälkensä.

Työssä pääsi tekemään ”kansainvälisesti merkittäviä juttuja”, kuten maailman ensimmäisen sähköhybridivoimansiirrolla varustetun kivenmurskaimen Itävaltaan, sarjatuotantoon edenneen Logsetin hybridimetsäkoneen sähköisen voimansiirron tai Sisu-auton hybridikuorma-auton voimansiirron.

Työasiat täyttivät pään ja vapaa-ajan

Kiinnostava työ vei suuren osan elämästä, mikä alkoi vaatia veronsa. Työasiat olivat mielessä vapaa-aikanakin.

— 90 prosenttia valveillaoloajan ajatuksistani oli Visedo-ajatuksia. Heräsin yöllä miettimään työasioita. Ei sellaista jaksa pitkän päälle.

Toissa vuoden kesäloman jälkeen Naumanen totesi, ettei ollut virkistynyt ollenkaan.

— Palasin lomalta töihin rättiväsyneenä. Tuntui, etten ole levännyt yhtään.

Lomilta paluun jälkeen Naumanen ärähti pojalleen aivan mitättömästä asiasta, kun hän ajatteli kotona Visedon asioita, ja ajatus oli päässyt katkeamaan.

Hän havahtui, että näin ei voi jatkua ja kaikki ei ole kunnossa. Hän varasi ajan lääkärille ja tämä passitti hänet sairauslomalle. Sitä kesti kolme kuukautta, kaksi viikkoa kerrallaan.

Kai Skyttä Vaimo on ollut tärkeä kannustaja Ville Naumasen uralla ja verstashaaveen toteuttamisessa. Hänellä on myös paljon hyvää sanottavaa Lappeenrannasta ja lappeenrantalaisista.

Nyt oli aikaa ajatella ja tehdä puutöitä

Sairauslomalla oli aikaa ajatella ja mennä verstaalle puutöitä tekemään.

Yksi ajatus oli, että hän jätti työkaverit pulaan. Samalla hän mietti, voisiko puutöitä tehdä vaikka päätyökseen. Naumanen hylkäsi ajatuksen, sillä hän ei voisi jättää hyvää työpaikkaa ja hypätä tuntemattomaan.

Naumanen palasi töihin marraskuun 2016 lopulla ja teki puolikasta päivää. Työkaverit ottivat hyvin vastaan, mutta työhön ei löytynyt sitä intoa, joka hänellä oli aiemmin.

— Työhön pitää olla palo, jotta sitä jaksaa tehdä.

Päätös irtisanoutumisesta

Ajatus muutoksesta eteni. Joulunpyhien välillä Naumanen päätti irtisanoutua Visedosta.

— Sain ahaa-elämyksen, että haluan kokeilla puutyöhommia ja katsoa, mihin saakka siivet kantavat.

Naumanen totesi voivansa olla loppuelämänsä yksityisyrittäjänä. Samalla hän ajatteli, ettei sulje ovia menneeltä vaan voi halutessaan palata insinöörin hommiin.

Päätös tuntui hyvältä ja oikealta. Hän irtisanoutui 3. tammikuuta 2017 ja teki ensimmäisen työpäivänsä yksityisyrittäjänä 3. helmikuuta.

Naumanen oli jo saanut hankittua töitä maaliskuun loppuun saakka. Hän kertoi asiasta tuttavilleen, jotka alkoivat tilata puuesineitä ja huonekaluja.

Viidakkorummun kautta tuli uusia tilauksia. Naumanen koki, että ihmiset halusivat näin tukea aloittavaa yrittäjää.

Ensimmäinen tilaustyö oli yöpöytä Itävaltaan. Sen jälkeen valmistui kaksi ruokapöytää sekä jakkaroita. Hän on tehnyt useita kauppoja USA:han.

— Huonekalujen markkinoinnissa työ puhuu puolestaan.

Yritykselle nimi yöllä herätessä

Ruuvittomuus ja naulattomuus on ilmeisen vaikeaa, koska tekijöitä on vähän. - Ville Naumanen

Yrityksen nimi löytyi helposti, vaikka Villen Puu ja Palikka oli heti alkuunsa poissuljettu vaihtoehto. Naumanen heräsi yöllä ja mieleen tuli sana Luomus.

Hän katsoi Googlesta, että Luomus oli jo käytössä Luonnontieteellisen keskusmuseon lyhenteenä, joten jotain piti keksiä Luomus-sanan jatkoksi. Perään tuli luontevasti Woodworks eli puutyö-sana.

Kahvimittalusikkaan aitoa lehmusta

Sosiaalinen media on levittänyt tietoa lappeenrantalaisesta puun luojasta. Naumasen töitä on esillä paitsi yrityksen verkkosivuilla myös Facebookissa ja Instagramissa sekä Etsy.com -verkkokauppapalvelussa.

Hänen toistaiseksi tunnetuin artikkelinsa on kahvipaahtimo Lehmus Roasterylle tehdyt puiset mittalusikat. Ne on tehty lappeenrantalaisista lehmuksista. Naumanen on tehnyt pari erää, mutta mittalusikat on myyty loppuun. Puuta on vielä jäljellä.

Ville Naumasen kotialbumi Ville Naumanen osasi levätä vielä kesälomalla 2012, Visedon alkuajoilla. Hän on kesälomien aikaisessa mielipuuhassan eli päivänokosilla veden äärellä. Yrittäjänurallaan hän on oppinut nauttimaan päivänokosista kohtuullisesti annosteltuna, pitkin vuotta.Kuva on Turun saaristosta.

— Lehmusta on mukava veistää, mutta se on liian pehmeää huonekaluihin.

Naumanen on valmistanut myös kiipeilylautoja. Hän on myynyt niitä viime aikoina USA:han.

Työhön mielekkyyttä ja arvokkuutta

Huonekalujen valmistaminen on Naumasesta mukavinta ja haastavinta. Hän tekee ne ilman nauloja ja ruuveja. Tämä on hänelle itsestäänselvyys sekä tuo työhön mielekkyyttä ja arvokkuutta.

— Haluan tehdä kalusteita, jotka kestävät aikaa ja käyttöä. Kun tekee ilman ruuveja ja nauloja, saa ratkaista monia ongelmia ja luoda kauniita yksityiskohtia. Asiakkaatkin arvostavat tätä puolta.

— Ruuvittomuus ja naulattomuus on ilmeisen vaikeaa, koska tekijöitä on vähän.

Vaimo tärkeä innoittaja

Puusepänverstaan valmistumisesta ja paljosta muustakin Ville Naumanen on vaimolleen Tiinalle kiitollinen.

Vuoden 2015 alussa hän oli vielä töissä Visedolla. Tiina Naumanen kyseli, että mitä verstashaaveelle tapahtuu.

— Sanoin, ettei mitään kuin vasta eläkkeellä. Vaimo sanoi, sinähän elät nyt. Hän kysyi kuukautta myöhemmin samaa asiaa. Vastasin samalla tavalla, että eläkkeellä.

Vaimo kehotti ottamaan säästötililtä rahaa ja pystyttämään verstaan. Keväällä 2015 se aloitti toimintansa ja oli myös Naumasen henkireikänä Visedo-uran viimeisinä aikoina.

Kun perhe osti omakotitalon vuonna 2011 Lappeenrannan Rutolasta, verstaan perustaminen autotalliin kävi ajatuksissa, mutta asia hautautui työkiireiden alle.

*****

Ville Naumanen

36-vuotias puusta luoja, tekniikan tohtori.

Syntynyt Varkaudessa.

Valmistui diplomi-insinööriksi vuonna 2006 ja väitteli 2010.

Yrittäjä toiminimellä Luomus Woodworks.

Asuu vaimon ja 4,5-vuotiaan poikansa kanssa Lappeenrannan Rutolassa.

Inhoaa itse aiheutettua kiirettä.

Ihmettelee nautintoa ja rauhaa, jonka terävien työkalujen jättämä jälki puussa aiheuttaa.

Rakastaa vaimoa ja poikaa.