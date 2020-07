UPM Kaukas luovuttaa 40 000 kirurgista suu-nenäsuojainta Etelä-Karjalan sosiaali– ja terveyspiiri Eksotelle. Suojaimet tulevat Eksoten kotihoidon käyttöön.

Maailmanlaajuinen pula erilaisista suojavarusteista on koronakevään aikana näkynyt myös Etelä-Karjalassa. Eksotessa tehdään vuorokaudessa lähes 4 000 kotikäyntiä, joissa jokaisessa tarvitaan uusi nenä-suusuojus. Eksoten hoivajohtajan sijaisena toimiva palvelupäällikkö Hanna Rönkkönen kertoo, että UPM:n lahjoittamat maskit saadaan käyttöön kesälomakauden jälkeen.

– Meillä on nyt maskitilanne ihan hyvä, että sellainen hätä ei ole. Mutta lisää on aina tervetullutta.

Rönkkösen mukaan maskien menekki ei ole muuttunut Eksotessa lähiaikoina.

– Sillä samalla ohjeella ollaan menty. Viime kuukaudet tarve on pysynyt entisellään. Meillä on edelleen ohje, että suojusta käytetään, joten tarve pysyy siltä osin entisellään.

Ideana on, että kotihoidon työntekijä, joka on käynyt kotona, ruokakaupassa ja edellisellä asiakkaalla, niin hän ei vahingossakaan vie mennessään sitä virusta sinne asiakkaalle. — Hanna Rönkkönen

UPM:n kotihoitoon luovuttamat kasvosuojaimet ovat EN-standardin mukaisia, Type I -luokkaisia tuotteita. Huoltovarmuuskeskuksen verkkosivuilta löytyvien tietojen mukaan tämän luokan maskit on tarkoitettu käytettäväksi potilailla infektioiden leviämisriskin vähentämiseksi. Seuraavan luokan Type II -suojus on puolestaan tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön, leikkaussalissa infektioiden leviämisriskin pienentämiseksi.

UPM:n luovuttamat Type I -luokan maskit menevät Eksotessa kotihoidon hoitajien käyttöön. Hanna Rönkkönen selvittää, että maskit täyttävät kotihoidossa vaaditut tarpeet.

– Näitä suojuksia käytetään silloin kun tiedetään, että hoidetaan asiakasta, jolla ei ole koronatartuntaa. Ideana on, että kotihoidon työntekijä, joka on käynyt kotona, ruokakaupassa ja edellisellä asiakkaalla, niin hän ei vahingossakaan vie mennessään sitä virusta sinne asiakkaalle. Tarkoitus on siis vähän toinen kuin esimerkiksi leikkaussalissa.

UPM on tarjonnut mahdollisuuden jakaa suojaimia jokaisella tehdaspaikkakunnallaan sopivaksi katsotulle paikalliselle toimijalle. Suojaimia on varattu jaettavaksi kesän ja syksyn aikana yhteensä 500 000 kappaletta.

Uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu Eksoten alueella toukokuun lopun jälkeen.