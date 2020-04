Tunnetko Linnoituksen niin hyvin kuin luulet? Vastavalmistunut ulkoilureitti avaa historiallisia kohteita kokeneillekin kävijöille

Lappeenrannan Linnoitus on valtakunnallisestikin merkittävä kohde, mutta tähän mennessä kävijä on löytänyt alueelta vain niukasti tietoa. Uusi kulttuuri- ja luontopolku muuttaa tilannetta.

Linnoitukseen tutustuminen on jatkossa entistä helpompaa ja mukavampaa myös omatoimisesti.

Linnoituksen valleille avautuu uusi luonto- ja kulttuuripolku, jonka varrella olevat opastaulut kertovat Linnoituksen tapahtumarikkaasta historiasta ja alueen ainutlaatuisesta kasvillisuudesta.

Polun avajaisia juhlitaan virallisesti vapun jälkeen keskiviikkona, mutta opastaulut ovat jo paikoillaan ja niihin voi lähteä tutustumaan vaikka välittömästi.

Päivi Virta-Salo Linnoituksen uusi luonto- ja kulttuuripolku alkaa olla valmis.

Polun ovat suunnitelleet Sini Saarilahti Etelä-Karjalan museosta ja Anna Vuori Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiristä.

–Kun itse tulin töihin Lappeenrantaan kolmisen vuotta sitten, olin vähän järkyttynyt siitä, ettei Linnoituksen kaltaisella kiinnostavalla ja historiallisella alueella lukenut oikein mitään tietoa missään, Saarilahti sanoo.

Selvää kuitenkin oli, että Linnoitus ja sen menneisyys kiinnostavat sekä paikallisia että turisteja. Esimerkiksi luonnonsuojelupiirin vetämät Linnoituksen kasviretket ovat olleet vuodesta toiseen hyvin suosittuja.

Anu Kiljunen Opastaulujen ruosteenruskeat kehykset on suunnitellut ja totettanut taideseppä Antti Nieminen, ja ne maastoutuvat hyvin luontoon.

Kävijöiden toivotaan löytävän polut

Saarilahti ja Vuori toivovat, että uusi luonto- ja kulttuuripolku lisää ja monipuolistaa Linnoituksen käyttöä.

– Pidämme tärkeänä, että kulkijat rohkaistuisivat kulkemaan tämän kauniin alueen lukuisilla poluilla, etsimään itselleen mieluisimmän näkymän, ihastelemaan vanhoja rakennuksia ja tutkimaan kasveja, jotka linkittyvät tiiviisti alueen historiaan.

Nykyään Linnoituksen vierailijat käyskentelevät useimmiten Kristiinankadun lisäksi sataman puoleisilla valleilla, josta avautuu maisema kaupunkiin ja Kaupunginlahdelle päin.

Anu Kiljunen Linnoituksen Pallonlahden puoli on historiallisesti mielenkiintoinen. Siellä sijaitsi muun muassa Lappeenrannan ensimmäinen tori.

Sen sijaan Pallonlahden puolella on yleensä paljon hiljaisempaa. Juuri sieltä kuitenkin löytyy erityisen kiinnostavaa historiaa.

– Arkeologisesta näkökulmasta tämä Linnoituksen länsilaita on ehkä kaikkein kiinnostavin. Täällä sijaitsi kaupungin vanhin markkinapaikka, se kaikkein alkuperäisin tori, Saarilahti muistuttaa.

Länsivalleilla sijaitsivat myös Maaherran talo ja Raatihuone ja sen alapuolella rinteessä sijainnut rahatoimikamari, jonka kellaria on mahdollisuus vielä nykyisinkin päästä katsomaan.

Anu Kiljunen Muun muassa Linnoituksen syreenipuskien väleissä kulkee polkuja, jotka ovat idyllisiä etenkin kevään edetessä ja luonnon vihertyessä. Sini Saarilahti ja Anna Vuori tuntevat alueen yksityiskohtiaan myöden.

Entiseltä vankilan pihalta upea maisema

Huikaisevia maisemia kaipaavan kannattaa suunnata esimerkiksi Lappeenrannan kuvataidekoulun pihalle.

Maisemaa voi ihastella nousemalla kivetykselle, joka aikoinaan toimi vankilan aidan kivijalkana. Nyt Linnoituksen näistäkin vaiheista voi lukea opastaulusta.

Anu Kiljunen Joka puolella Linnoitusta saa retkeillä vapaasti, kunhan ei kulje asukkaiden pihojen läpi.

Monen osaajan yhteistyötä

Luonto- ja kulttuuripolkuun kuuluu 11 opastaulua, jotka on laadittu monen ammattilaisen yhteistyönä. Opastaulut on kuvittanut Heli Pukki. Etelä-Karjalan museon Sini Saarilahti ja Miikka Kurri sekä Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin Anna Vuori ja Kimmo Saarinen ovat suunnitelleet tekstien sisältöjä yhdessä, ja kirjailija Eija-Hilkka Anttila on vastannut tekstien muotoilusta.

Opastaulujen ruosteenruskeat metallikehykset on suunnitellut ja takonut taipalsaarelainen taideseppä Antti Nieminen.

Polun opasteet eivät noudata kronologista järjestystä, joten kulttuuripolun voi kulkea haluamassaan suunnassa tai käydä lukemassa vaikka yksitellen. Koko reitti on pituudeltaan 1,8 kilometriä.

Käytännön toteutuksen on hoitanut kaupungin puistotoimi Hannu Tolosen johdolla, jonka työn arvon taiteilija Heli Pukki ja muu työryhmä halusivat huomioida. Kun yhdessä opastaulussa kerrotaan 1700-luvulla eläneestä Lappeenrannan ensimmäisestä kaupunginpuutarhurista, ei ole sattumaa, että piirroksen puutarhuri näyttää aivan Toloselta.

Anu Kiljunen Yhdestä opastaulusta löytyy aivan kaupunginpuutarhuri Hannu Tolosen näköinen mies.

Linnoituksen polkua esitellään livenä Facebookissa

Linnoituksen luonto- ja kulttuuripolku esitellään live-streamina Lappeenrannan kaupungin Facebook-sivuilla keskiviikkona 6. toukokuuta kello 17.

Tapahtuman ohjelmassa on muun muassa videoesittely polusta sekä polun tekijöiden haastatteluja.