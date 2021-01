Etelä-Karjalan keskussairaalan tyhjän A-tornin tuleva käyttö alkaa viimein tarkentua. Jos Eksoten hallitukselle keskiviikkona esitelty alustava suunnitelma etenee, tornin peruskorjaus saattaa alkaa loppuvuodesta.

Toimitusjohtaja Timo Saksela kertoo, että suunnitelman mukaan torniin keskitetään suun terveydenhuolto ja kuntoutus. Suun terveydenhuolto vaatii neljä ja kuntoutus kolme kerrosta.

Suun terveydenhuolto sijoittuisi toiseen, kolmanteen sekä viidenteen ja kuudenteen kerrokseen. Kuntoutus taas seitsemänteen, yhdeksänteen ja kymmenenteen kerrokseen.

Eksoten tekninen päällikkö Ville Pitkänen täydentää, että neljänteen kerrokseen palaisi nyt väistötiloissa oleva ihotautien poliklinikka. Kahdeksanteen kerrokseen tulisi 14-paikkainen vuodeosasto, ikään kuin varaosastoksi esimerkiksi väistötilatarpeissa.

Tornista saattaisi löytyä tilaa myös nyt Valto Käkelän kadun varrella olevassa tilaelementissä työskenteleville hallinnon työntekijöille.

Kimmo Metsälä Eksoten tekninen päällikkö Ville Pitkänen esitteli kesällä karuksi kaluttua A-tornia.

Uusi ravintokeskus sairaalan alueelle

A-torni on nököttänyt tyhjillään pitkään. Suurin osa kerroksista on purettu niin sanotusti rankaa myöten. Ensimmäinen, neljäs ja kahdeksas kerros on peruskorjattu kymmenisen vuotta sitten, ja ne selvinnevät vähäisemmillä korjauksilla. Ensimmäisessä kerroksessa on lähinnä Eksoten hallintoa.

Tornin peruskorjauksen kustannuslaskenta on vielä kesken.

A-torni on keskussairaalan alueen lähivuosien pääprojekti. Edessä lienee aikanaan vielä uudisrakentamistakin. On puhuttu ravintokeskuksesta, minkä lisäksi välinehuoltokeskus tarvitsisi uudet tilat.

Timo Sakselan mukaan tavoitteena on päättää A-tornin remontista hallituksessa helmikuussa.

Hallituksen puheenjohtaja Anneli Kiljunen (sd.) korostaa, että hallituksen on saatava suunnitelmista vielä lisää tietoa. Hallitukselle on jäätävä riittävästi aikaa perehtyä suunnitelmiin.

– Investoinnit nivoutuvat isoon kokonaisuuteen, jossa on otettava huomioon tuleva sote-uudistus. Ratkaisujen on oltava kestäviä ja pysyviä, sanoo Kiljunen.

Kaupungilla ei ole enää mitään kiirettä saada Armilan aluetta kaavoitettavaksi muuhun käyttöön. — Jari Iskanius

Eksote edelleen kuntien vaatimuksesta selvittää, kannattaisiko sairaalarakennuksia myydä ulkopuoliselle toimijalle. Ensisijainen vaihtoehto on kuitenkin Eksoten omistama keskinäinen kiinteistöyhtiö.

Kimmo Metsälä Eksote on Armilan alueella vuokralaisena kaupunkikonsernin tiloissa.

Armilasta ei lähdetäkään

Armilan alueen rakennukset pysyvät näillä näkymin Eksoten käytössä huomattavasti suunniteltua pidempään. Kaupungin ja Eksoten välisen sopimuksen mukaan Eksoten lopullinen lähtö Armilan alueelta olisi jo käsillä.

– Armilassa ollaan vielä monta vuotta. Nyt on kartoitettu peruskorjaustarpeita. Ehkä jotain kannattaa Armilan alueella purkaakin ja tehdä uutta tilalle, uumoilee Saksela.

Sakselan mukaan Armilan alueen käytön jatkamista on selvitetty yhteistuumin kaupungin kanssa.

– Siellä on eri vaiheissa tehtyjä rakennuksia. Ne eivät ole välttämättä optimaalisia nykyaikaiseen käyttöön. On paljon pitkiä käytäviä ja vastaavaa.

Anneli Kiljunen toteaa, ettei Eksotella ole hoppua ratkaista Armilan rakennusten käyttöä.

– Armilasta on syytä tehdä kaupungin kanssa yhteinen tilannearvio.

Lappeenrannan kaupungin rahoitusjohtaja Jari Iskanius vahvistaa, ettei kaupungilla ole enää mitään kiirettä saada Armilan aluetta kaavoitettavaksi muuhun käyttöön.

– Alkuperäinen sopimus on edelleen voimassa. Kaupunki odottaa nyt Eksoten konkreettisia esityksiä.

Kaupunkikonserni omistaa Armilan alueen rakennukset, muun muassa entisen Armilan sairaalan, avoterveydenhuollon tilat ja Pohjolankadun hammashoitolan. Eksote on tiloissa vuokralaisena.

Kaupunki vastaisi myös Armilan alueelle tulevista peruskorjaus- tai muista investoinneista. Eksote maksaisi investoinnit vuokrina.