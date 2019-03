Vuoksenniskalle aukeaa torstaina uusi pizzeria — Oikea hetki ravintolan perustamiseen tuli, kun lapset olivat kasvaneet isommiksi

Vuoksenniskantielle avautuu torstaina uusi Niskan Kebab Pizzeria -ravintola, jonka yrittäjillä on pitkä tausta ravintolamaailmasta.

Sienimäkeläiset Katja Partanen ja Mehmet Durur haaveilivat omasta ravintolasta vuosia. Ajan kanssa haave alkoi muuttua konkreettisemmaksi.

— Olimme miettineet, että haluamme perustaa ravintolan jossain vaiheessa ja nyt kun lapset ovat vähän isompia, tuli se hetki. Ravintola vie kuitenkin paljon aikaa, Partanen kertoo.

Partasella on catering-alan koulutus ja ravintolakokemusta. Dururilla on pitkä tausta pizzeriaravintoloissa, joiden parissa hän on työskennellyt Imatralla 15 vuotta.

Isot tilat ja keittiö

Uudelle ravintolalle etsittiin tiloja useasta paikasta. Partanen ja Durur kiinnostuivat Vuoksenniskasta, koska sijainti sopii hyvin heidän muuhun elämäänsä. Ravintola löysi paikkansa lopulta entisestä seurakunnan Postilla-tilasta, Vuoksenniskantie 109:stä.

— Tämä oli hyvä, koska täällä oli isot tilat ja suuri keittiö, Partanen kertoo.

Viikon jokaisena päivänä auki oleva ravintola työllistää alkuun yrittäjien lisäksi yhden työntekijän. Alkuun ravintola alkaa pyöriä perusasioiden ympärillä, hyvää ja puhdasta ruokaa, Partanen sanoo. Ja jos kaikki lähtee sujumaan hyvin, toimintasuunnitelmaa voidaan ajan kanssa laajentaa.

— Tarkoitus olisi, että jossain vaiheessa voisi tulla myös lounas ja voisimme leipoa itsekin, Partanen suunnittelee.

Silva Laakso Ravintola on valmiina ottamaan ensimmäiset asiakkaansa vastaan.

Kakkua, pizzaa ja kahvia

Torstaina ravintola avaa ovensa kello 10.30 ja paikan päällä on kakkukahvit. Nyt jännittää, mutta olo on myös odottava.

Ravintolan avaaminen on vaatinut hartiavoimin töitä. Tiloja on remontoitu ja laitettu kuntoon joulukuusta lähtien omin käsin.

— Nyt alkaa tuntua jo siltä, että voi alkaa tekemään ruokaa ja tämä on muuttunut toden tuntuiseksi. Tänne kannattaa tulla, koska täältä saa hyvää pizzaa ja täällä on viihtyisää, joten tänne voi tulla myös istuskelemaan, Partanen tietää.