Kisapuiston jäähallissa vietetään SaiPan järjestämiä jättipikkujouluja — JVG houkutteli paikalle kävijän aina Vantaalta asti

Mika Strandén, Mika Strandén SaiPan toimitusjohtaja Jussi Markkanen yhdessä vaimonsa Sanna Markkasen kanssa.

Samalla kun SaiPa pelaa perjantai-illan ottelua Hämeenlinnassa, sen kotiareenalla Lappeenrannan Kisapuistossa nostetaan pikkujoulumaljoja. SaiPan järjestämiin Meidän pikkujouluihin odotetaan jopa 2 000 juhlijaa.

Hallista on tullut on jättimäinen ravintolasali ja keikkapaikka. Illan tähdistä Steve 'N' Seagulls on jo stagella, jolle nousevat myöhemmin Anna Puu ja JVG.

Mika Strandén UPM:n tutkimuskeskuksen porukkaa: Liisa Räisänen (vas.), Sami Turunen, Kati Oinonen, Timo Westerholm, Janita Lindholm ja Nina Pykäläinen.

Helppo konsti järjestää firman pikkujoulut

Lukuisat firmat ovat tuoneet henkilökuntansa koko kylän pikkujouluihin. UPM:n tutkimuskeskuksen porukka aloittelee iltaa hilpeissä tunnelmissa.

— Tosi kiva, kun on erilaiset pikkujoulut kuin mitä aina aiemmin, sanoo Nina Pykäläinen.

Järjestelyistä vastannut Liisa Räisänen päätti asiasta jo huhtikuussa ja tilasi 120 hengelle liput heti, kun ne tulivat myyntiin.

— Yleensä vietämme pikkujoulut omalla porukalla yhtiön tiloissa, niin onhan tämä uutta. Hyvin on täällä kaikki järjestetty, Räisänen sanoo.

Illan esiintyjillä ei sinänsä ollut UPM:n sakille merkitystä. Tultu olisi joka tapauksessa.

Danfossin Kimmo Rauma kiittelee, että tällainen tapahtuma tekee helpoksi järjestää työntekijöille pikkujoulut.

— Kun bänditkin ovat erilaisia, niin on moneen eri makuun, Rauma sanoo.

Kauneushoitola Illusia tarjoaa illan yllätyspikkujouluina työntekijöilleen. Kampaajat Heidi Fennander, Tuuli Jukka ja Eveliina Ovaska ovat yllätyksestä mielissään. He odottavat erityisesti Anna Puun show’ta.

Mika Strandén, Mika Strandén Kauneushoitola Illusian kampaajat Heidi Fennander, Tuuli Jukka ja Eveliina Ovaska odottavat hauskaa iltaa.

Mika Strandén Pöydät on kattanut Kattava Catering, joka hälytti paikalle kokkeja Rovaniemeltä asti.

Mika Strandén, Mika Strandén Ruokajärjestelyissä mukana oleva Reetta Tamminen muistelee, että edellisen kerran Lappeenrannassa on katettu pöytä näin monelle Kuninkuusravien aikaan.

Buffetista ruokaa lähes 1 000:lle juhlijalle

Kattava Cateringin kattamasta buffetillallisesta nautti lähes 1 000 ruokailijaa. Menussa on muun muassa talvista vihersalaattia, rosmariinimarinoitua broilerin sisäfileetä, ylikypsää possun kasleria ja suklaabrownieta appelsiinimoussen kera.

— Näin isoa tapahtumaa emme ole tehneet Lappeenrannassa Kuninkuusravien jälkeen, toteaa Reetta Tamminen Kattava Cateringista.

Kokkeja paikalle on tullut Rovaniemeltä asti.

Kaiken kaikkiaan pikkujouluissa on töissä 131 ihmistä.

Jäähalli jatkaa juhla-areenana myös lauantaina, jollin siellä vietetään SaiPan 70-vuotisjuhlagaalaa. Silloin illallisvieraita saapuu paikalle noin 300.

Mika Strandén Danfossin Kimmo Rauma pitää illan artistikattausta sopivan vaihtelevana.

Mika Strandén, Mika Strandén Iiris Martikainen (vas-), Elisa Martikainen ja Vilma Kovanen asettuivat odottamaan JVG:tä lavan eteen heti ovien avauduttua.

JVG-fanit lavan edustalla heti kuudelta

Osa porukkaa saapuu paikalle vain esiintyjien vuoksi. Vaikka JVG esiintyy vasta puolen yön aikaan, sen kovimmat fanit odottavat lavan edustalla heti ovien avauduttua kuudelta.

Vilma Kovanen on tullut SaiPan järjestämiin bileisiin Vantaalta asti.

— Töistä suoraan piti lähteä. Tämä on kuudestoista JVG:n keikka tänä vuonna, Kovanen kertoo.

Lappeenrantalaiskaksoset Iiris ja Elisa Martikainen kertovat olleensa vastaavissa jättipikkujouluissa kaksi viikkoa sitten Kouvolassa, koska sielläkin oli JVG.