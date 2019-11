Näin treenaavat merenneidot Savitaipaleella: Katso video

Kuka vain voi olla merenneito, ja Pyrstön kanssa uiminen on hyvää keskivartalotreeniä. Sen on todennut muun muassa LUT:n tutkijatohtori Sanni Väisänen, jonka mielestä aikuisellekin tekee hyvää leikkiä ja heittäytyä. Anni Perttula muutti merenneitoilun myötä Lappeenrannasta pääkaupunkiseudulle, jossa on töitä niin uinninohjaajana kuin artistina.