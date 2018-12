Lappeenrannassa Kauppakatu kylpee valossa kaamoksen keskellä — Ovatko Lappeenrannan valot kaakon kauneimmat? Äänestä täällä

Kausivalot, jouluvalot, tunnelmavalot. Rakkailla kaamoksen taittajilla on monta nimeä. Kaakon kaupungeista osassa on satsattu väriin, osassa perinteisiin valoihin. Yhteistä kaikille on se, että kaupunkien keskustoihin on haluttu tuoda valoa pimeään kaamosaikaan.

Keräsimme kuvat kaakon kaupunkien valoloistosta. Äänestä niistä mieleisesi. Voittajakaupungin julkaisemme vuoden vaihtuessa.

Kouvola

Katja Juurikko Kouvolan kävelykatukatu Manski jouluvalaistuksessa.

Savonlinna

Tuija Pauhu Savonlinnan keskustan Olavinkatu juhlavalaistuksessa.

Imatra

Silva Laakso Imatralla on valaistu Koskenparras.

Lappeenranta

Kai Skyttä Lappeenrannan jouluvalot, Kauppakatu

Kotka

Raimo Eerola Kotkan himmelivalaistus Lehmuskujalla.

Mikkeli

Vesa Vuorela Mikkelin kausivalaistusta.

Hamina