Suomen ainoa ruokakoira on käräyttänyt jo yli 1200 kiloa salakuljetettuja maito- ja lihatuotteita — Katso Kennelliiton video Nuijamaalla aloittaneesta vuoden virkakoira Ainosta

Nuijamaan tullissa valtiolle haistelun aloittanut kultainennoutaja Aino on valittu vuoden tullikoiraksi. Ainon ura on alkanut nousujohteisesti, sillä se on työskennellyt virkakoirana vasta vuoden 2018 kesäkuusta lähtien.

Tullitarkastaja Seija Kontusen ohjaama Aino tekee pioneerityötä käytännössä koko Suomen alueella. Aino on Suomen Tullin ensimmäinen ruokakoira ja se on koulutettu tunnistamaan eri tavoin pakattuja tuoreita sekä prosessoituja maito- ja lihatuotteita.

Heinäkuun loppuun mennessä Tullin onnistui Ainon avulla paljastaa salakuljetettuja liha- ja maitotuotteita yli 1 200 kilon edestä. Aino on ollut merkittävässä osassa, kun Suomen viranomaiset ovat tehostaneet eri tavoin pakattujen tuoreiden ja prosessoitujen elintarvikkeiden valvontaa EU:n ja Venäjän rajalla muun muassa afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi, sanotaan Suomen Kennelliiton tiedotteessa.

Ainon työ on osoittaunut niin tehokkaaksi, että Tulli kouluttaa parhaillaan myös toista eläinperäisiä elintarvikkeita etsivää ruokakoiraa. Sen sijoituspaikka tulee olemaan Helsinki–Vantaan lentoasema.

Aino on yksi viidestä vuoden virkakoira -tittelin saavasta haukusta.

Muut koirat ovat vuoden poliisikoiraksi valittu belgianpaimenkoira malinois Viksu Mikkelin poliisilaitokselta, vuoden rajakoira saksanpaimenkoira Cena Länsi-Suomen merivartiostosta, vuoden vankilakoira labradorinnoutaja Tuisku Turun vankilasta ja vuoden sotakoira kultainennoutaja Lex Upinniemen rannikkoprikaatista.

Kennelliiton hallituksen ja hyötykoiratoiminnan puheenjohtaja Harri Lehkosen mukaan tämänvuotisissa virkakoirissa korostuu koirarotujen monipuolisuus ihmisen palveluksessa.

Vuoden virkakoirat on tahoillaan valinneet Poliisi, Tulli, Rajavartiolaitos, Rikosseuraamuslaitos ja Puolustusvoimat. Suomen Kennelliitto palkitsee vuoden virkakoirat Helsingissä Koiramessuilla 7. joulukuuta.

Juttua muokattu keskiviikkona 20.11.2019 kello 11.02. Lisätty tieto toisen ruokakoiran kouluttamisesta. Aiemmin korjattu otsikkoon videon lähteeksi Kennelliitto.