Alkuasema on kutkuttava. Kaksi keski-ikäistä eteläkarjalaista naista päättää haastaa itsensä kunnolla. He opettelevat breikkaamaan. Haaste on kova, sillä breakdance on poikien ja nuorten miesten suosima fyysisesti vaativa tanssi ja kilpailulaji. Kaiken lisäksi Johanna Halme ja Katja Puranen tähtäävät paljon kokeilua korkeammalle. He haluavat treenata vakavissaan vuoden ja osallistua suomenmestaruuskisoihin.