Aika ei käy pitkäksi elokuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lappeenrannassa ja lähiseudulla järjestettävien tapahtumien odotetaan saavan liikkeelle kymmeniä tuhansia ihmisiä.

Viikonlopun valtakunnallisesti näkyvin tapahtuma alkoi jo torstaina Kimpisen urheilukeskuksessa. Kalevan kisoille asetetun 20 000 hengen kävijätavoitteen odotetaan täyttyvän.

Viime vuonna Jalkosalmella oli yli tuhat ihmistä. — Jussi Stoor

— Kaikki päivät ovat myyneet yllättävän tasaisesti, perjantai on noussut jopa sunnuntaita suositummaksi, kisojen markkinointi- ja viestintävastaava Tomi Sillanvuo toteaa.

Kimpiseen johtava Urheilukatu on suljettu kisojen ajan, ja Maaherrankadusta on tullut väliaikaisesti yksisuuntainen. Koska Kimpisessä ei ole yleisöpysäköintiä, autot tulee jättää Kisapuistoon, josta on järjestetty kuljetus Kimpiseen ja takaisin.

Rokkia ja traktorivoimaa

Kimpisen hiljentyessä Rock in the City -tapahtuma jatkaa keskustassa. Perjantai-iltana esiintymislavalle nousevat Melrose, Pelle Miljoona United, Stratovarius, Battle Beast ja Sonata Arctica,

lauantaina vuoron saavat Dumari ja Spuget, Atomirotta, Kotiteollisuus, Marko Hietala sekä Eppu Normaali. Kaksipäiväiseen tapahtumaan odotetaan 5 000:ä kävijää.

Lappeenrannan raviradallekin odotetaan yli 2 000 hengen yleisöjoukkoa Tractor Pullingin SM-osakilpailuihin. Aiempina vuosina pääsylipun lunastaneita on ollut noin 2 500, mutta tällä kertaa tavoitetta laskettiin muiden samanaikaisten tapahtumien vuoksi.

— Liikenteen ei pitäisi ruuhkautua, sillä meillä on liikenteenohjaus Helsingintieltä raviradalle, ja pysäköintipaikkoja riittää, Karjala Pulling -yhdistyksen puheenjohtaja Toni Mikonsaari toteaa.

Metallimusiikki soi Jalkosalmella

Metallimusiikkia kuullaan myös lemiläisellä Jalkosalmen lavalla. Capital of Metal L1ve vol. 2 —tapahtumassa esiintyvät Stam1na, Wendigo, Royal Max sekä Lem1 All Stars.

— Viime vuonna Jalkosalmella oli yli tuhat ihmistä, nyt ennakkolippuja on myyty tähän mennessä satoja, tapahtumaa järjestävä Jussi Stoor kertoo.

Jalkosalmelle pääsee oman auton lisäksi myös bussilla. Linja-auto Kuukanniemestä Jalkosalmeen kulkee kirkonkylän kautta.

Jos mainitut tapahtumat eivät innosta, tarjolla on myös Rinkelirasteja, Puumalan Siltakemmakoita, Savitaipaleen naistennistä sekä lauantainen koiranäyttely Taavetissa.