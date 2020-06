Myllysaaren kokko jäänee polttamatta jo toista vuotta peräkkäin – Metsäpalovaroitus estämässä juhannuskokot Etelä-Karjalassa

Pelastuslaitos ei voi myöntää poikkeuslupia. Maakuntaan on luvassa lämmin ja sateeton juhannusviikonloppu.

Etelä-Karjalan juhannuskokot jäänevät tänä vuonna polttamatta.

Maakunnassa on tällä hetkellä voimassa metsäpalovaroitus, eikä tulevien päivien sää todennäköisesti poista sitä. Varoituksia päivitetään jatkuvasti.

– Tällä hetkellä kartat hehkuvat keltaisella, eli metsäpalovaroitus on tämän hetken tiedon mukaan voimassa perjantaista sunnuntaihin, kertoo päivystävä meteorologi Vilma Kangasaho Ilmatieteen laitokselta.

Etelä-Karjalan pelastuslaitos muistuttaa, ettei sillä ole toimivaltaa myöntää poikkeuslupia kokon polttoon tai avotulen tekoon metsäpalovaroituksen aikana.

Kangasaho kertoo, että perjantain juhannusaatolle on luvassa lämmintä ja puolipilvistä säätä Etelä-Karjalaan. Lämpötila voi kohota hellelukemiin saakka. Yksittäisiä kuuroja saattaa esiintyä.

Lauantain sää on ennusteen mukaan viileämpi, mutta yli 20 astetta päästään silloinkin. Pääosin on selkeää, aurinko paistaa. Sunnuntaille on tulossa 20 astetta ja lähes selkeää säätä.

Juhannusjuhlat jäävät väliin

Lappeenrannassa on ihaltu kokkoa Myllysaaren edustalla jo 1950-luvulta alkaen, mutta sitä ei voitane polttaa tänä juhannuksena. Samoin kävi viime vuonna.

Tapahtumatuottaja Karri Heino Lappeenrannan kaupungilta sanoo, että kaupunki odottaa perjantaihin päätöksen kanssa.

– Metsäpalovaroitus ratkaisee. Jos kokkoa ei polteta, me tiedotamme asiasta, Heino sanoo.

Myllysaaressa ei ole luvassa muutakaan ohjelmaa kokon polttamisen lisäksi.

Imatran Itä-Siitolan perinteiset juhannusjuhlat pitävät välivuoden. Kokkoa ei olla polttamassa eikä muutakaan ohjelmaa ole luvassa.

– Kokoontumiskielto poistettiin, mutta emme ole ennättäneet järjestää mitään, Itä-Siitolan kyläyhdistyksen puheenjohtaja Pekka Sarkanen kertoo.

Myös Imatran Ukonniemen kokko jää pystyyn, jos metsäpalovaroitus pysyy voimassa. Lauantaina Ukonlinnassa järjestetään tanssit.