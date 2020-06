Ranskalaisyhtiö rakentaa Lappeenrantaan Pohjoismaiden suurimman akkuvaraston: Nimellisteho 30 megawattia

Ranskalaisyhtiö kertoo rakentavansa Lappeenrantaan Pohjoismaiden suurimman akkuvaraston. Neoen-yhtiön tiedotteen mukaan kyseessä on Suomen ensimmäinen suuritehoinen akku, joka kytketään sähköverkkoon.

Neoen kertoo Yllikkälään tulevan akkuvaraston nimellistehoksi 30 megawattia ja energiakapasiteetiksi 30 megawattituntia. Akkuvaraston nimeksi tulee Yllikkälä Power Reserve One.

Yllikkälässä sijaitsee Yllikkälän sähköasema, joka on tärkeä solmukohta sekä Suomen kantaverkossa että Suomen ja Venäjän sähköverkkojen välillä. Tiedotteen mukaan Yllikkälään sijoitetun akkuvaraston avulla voidaan vakauttaa Suomen sähköverkkoa. Lisäksi sen kerrotaan helpottavan uusiutuvan energian käyttöönottoa.

Aluejohtaja Christophe Desplats-Redier kiittelee Fingridiä ja Lappeenrannan kaupunkia tiedotteessa siitä, että projekti on mahdollista käynnistää nopeasti.

Uusiutuvaan energiaan erikoistuneen Neoenin tiedotteen mukaan yhtiöllä on Suomessa kaksi tuulipuistoa, joista toinen on jo aloittanut toimintansa Närpiössä. Yhtiön tiedotteen mukaan sillä on toimintaa 11 maassa ja sillä on sekä Ranskan tehokkain aurinkovoimapuisto että maailman suurin litiumioniakusto Australiassa. Hornsdalen akuston nimellisteo on 150 megawattia.