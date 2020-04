Kuljetusliike Y. Auramaa avaa uuden Kaukokiito-terminaalin Joutsenoon ensi maanantaina.

Terminaali sijaitsee Lampikankaalla, Kuutostien varrella.

Seitsemän hehtaarin kokoisella tontilla on lämmintä terminaalitilaa 3 000 neliömetriä, josta yksi kolmasosa on varastointitilaa. Pihalla on 1 600 neliön kylmähalli. Lastauslaitureita on yhteensä 17.

Kuljetusliike siirtää toimintansa Joutsenoon Lappeenrannan Lapvedeltä. Siellä vuokratila kävi pieneksi. Uudet tilat ovat kaksi kertaa suuremmat kuin vuokratilat.

– Autot ovat pidentyneet, tarvitsemme aiempaa paremman terminaalin. Se on tilava, ja piha-alue on isompi kuin vuokraterminaalissa, Auramaan myynti- ja markkinointijohtaja Kalle Auramaa sanoo.

Hänen mukaansa Joutsenon terminaali maksaa noin neljä miljoona euroa.

Uuden terminaalin sijainti lähellä Kuutostietä ja Lappeenrannan ja Imatran puolivälissä on myös hyvä asia.

– Meillä on Lappeenrannan lisäksi myös Imatralle aika paljon liikennettä.

Joutsenon terminaalissa työskentelee kuusi henkilöä myynti-, ajoesimies- ja terminaalitehtävissä sekä parikymmentä kuljettajaa. Terminaalin kautta ennakoidaan kulkevan vuosittain noin 110 000 lähetystä.

Y. Auramaa Oy Uudessa terminaalissa on 17 lastauslaituria.

Elintarvikkeita kuljetetaan nyt paljon

Kuljetusliike Y. Auramaa osakeyhtiö on vuonna 1929 perustettu kuljetusliike ja perheyritys. Sen kotikunta on Eura, ja se toimii 13 eri paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Etelä-Karjalassa yhtiö on toiminut Kalle Auramaan mukaan yli 20 vuotta.

Auramaa on yksi Kaukokiito-liikennöitsijöistä ja omistajista.

– Vuosituhannen vaihteessa Kouvola ja Lappeenranta ovat tulleet meidän liikennöitäväksi. Me liikennöimme Länsi-Suomen ja Kaakkois-Suomen välillä noin 30 yhdistelmäajoneuvolla, Kalle Auramaa sanoo.

Auramaan rekat kuljettavat Etelä-Karjalaan kappaletavaraa. Etelä-Karjalasta lähtee esimerkiksi kappaletavaraa sekä metsäteollisuuden sellu- ja paperikuljetuksia.

Koronaviruspandemia ei ainakaan toistaiseksi ole vaikuttanut Auramaan kuljetuksiin. Asiakkailla on tiettyjä vaatimuksia kuljettajien toimintaan.

– Vielä toistaiseksi tavaramäärät ovat olleet aika korkealla. Emme ole joutuneet lomauttamaan. Se johtuu osaltaan siitä, että elintarvikkeita ja kevätsesonkituotteita kuljetetaan tällä hetkellä aika paljon.

Suomen Kaukokiito osakeyhtiö on yksityinen kuljetusjärjestelmä, jonka omistavat suomalaiset perheyritykset. Yritys kuljettaa paketteja, kappaletavaraa ja rahtia ja tarjoaa varastointipalveluita.