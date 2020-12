Lappeenrannan K-Raudan kauppias vaihtuu vuoden vaihteessa.

Pitkän uran rautakauppiaana tehnyt Timo Tersa, 58, siirtyy eläkkeelle.

Tersa pitää kauppansa auki 29. joulukuuta asti. Sen jälkeen K-Raudassa suoritetaan inventaario ja kauppiaan vaihto 30.–31. joulukuuta.

Uusi kauppiaspari tulee Kotkasta ja he aloittavat Lappeenrannassa 2. tammikuuta 2021.

Timo Tersa on työskennellyt rautakaupan tehtävissä käytännössä koko työelämänsä 1980-luvun alusta lähtien.

K-Rauta Lappeenrannan kauppiaana hän on toiminut vuodesta 1994 alkaen. Yrittäjän uraa on takana reilut 27 vuotta.

Liiga-SaiPa Oy:n omistajiin lukeutuva Tersa ei jää lepäämään laakereilleen eläkepäivillään.

– Minulla on vielä aika monta rautaa tulessa. Meneillään on pidempiaikainen projekti loma-asuntobisneksessä Montenegrossa ja loma-asuntomessujen alueella Rauhassa on vielä pari taloa myytävänä. Ei tämä ihan nopeasti lopu.

Jatkobisnesten vuoksi Tersa aikoo avata oman toimiston Kaukaalle.

– Tässä on vaimon kanssa tehtävänä vielä aika paljon jälkihoitoja K-raudasta luopumiseen liittyen. Ehkä sitä kesään asti mennään työn merkeissä, mutta sen jälkeen pitää hengähtää kunnolla, Tersa suunnittelee.

Timo Tersa on oman kauppiasuransa aikana ollut lukuisissa luottamustehtävissä Keskon sisällä. Hän on ollut muun muassa K-rautakauppiaiden hallituksen puheenjohtaja.