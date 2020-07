Kertaalleen suljetun Kartanon päiväkodin tilat otetaan uudelleen käyttöön, kun Lappeenrannan kaupunki helpottaa päivähoidon ruuhkaa – Kalusteetkin valmiina

Uusi päiväkotiryhmä aloittaa ensi viikolla. Elokuusta lähtien jokaisella lapsella on taas oikeus kokopäiväiseen päivähoitoon ja ryhmäkoot pienenevät.

Lauritsalan päivähoitopaikkojen kysyntää helpotetaan Lappeenrannassa avaamalla entisen Kartanon päiväkodin tilat uudestaan.

– Lauritsalan alueella paikat eivät riittäneet. Sen takia Kartanon päiväkodin tilat avataan, Lappeenrannan vs. varhaiskasvatusjohtaja Mirva Nousiainen kertoo.

Kartanon päiväkodissa aloittaa maanantaina 3. elokuuta ryhmä, jossa on paikka reilulle 15:lle 1–5-vuotiaalle lapselle. Ryhmässä on kolme kasvattajaa. Heistä yksi on Nousiaisen mukaan palkattu tätä ryhmää varten. Kaksi muuta kasvattajaa ovat työskennelleet Lauritsalan alueella.

Tilat tyhjillään noin vuoden

Kartanon toimipiste toimii Pontuksen päiväkodin alaisuudessa. Kartanon päiväkoti suljettiin vuonna 2017, kun Pontuksen päiväkotikoulu valmistui. Sen jälkeen Kartanon päiväkodin tilat toimivat Hovinpellon päiväkodin väistötiloina. Uusi Hovinpellon päiväkoti avattiin vuosi sitten elokuussa.

On ollut helppoa perustaa uusi päiväkotiryhmä tiloihin, jotka ovat olleet päiväkotikäytössä, Lauritsalan varhaiskasvatuksen aluejohtaja Riikka Räihä kertoo. Esimerkiksi kalusteet ovat valmiina.

Keskiviikkona tiloissa oli menossa siivous, jonka suoritti Saimaan tukipalvelut.

– Kasvattajat huolehtivat lelujen pesemisestä ja kaiken lasten käytössä olevan materiaalin valmistelusta, Räihä sanoo.

Uusia kalusteita tai tavaroita ei Kartanon päiväkodin tiloihin ole toistaiseksi hankittu. Jos jotain tarpeellista puuttuu, voidaan niitä siirtää muista alueen päiväkodeista tai sitten hankkia uutena, Räihä kertoo.

Loppuviikon aikana perheet voivat käydä tutustumassa päiväkodin tiloihin.

– Koronatilanteen takia ei voida järjestää yhteistä tutustumisaikaa kaikille perheille. Ryhmän opettaja tutustuttaa heidät perhekohtaisesti tiloihin, Räihä toteaa.

Korona-aikana monet lapset olivat kotona

Nousiaisen mukaan päivähoitopaikkojen kysyntä on Lappeenrannassa suurinta Lauritsalan lisäksi keskustan, Kimpisen ja Kesämäen alueella. Sen sijaan Sammonlahden alueella ja Joutsenon suunnalla on vapaita paikkoja.

Koronaviruspandemia on aiheuttanut epävarmuutta varhaiskasvatuksessa. Nousiainen kertoo, että esimerkiksi keväällä iso osa lapsista oli kotona.

Kun koronarajoituksia purettiin, monet perheet ennakoivat tarvitsevansa lapsille päivähoitoa, mutta lapset eivät lopulta olekaan olleet hoidossa niin paljon kuin perheet ennakoivat.

Nousiainen arvelee, että monissa perheissä koronavirustilanne on voinut vaikuttaa huoltajien töihin.

Laki muuttuu elokuussa

Elokuun alusta lähtien kaikilla päivähoidossa olevilla lapsilla on taas oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen. Aiemmin lapsi ei voinut olla kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa, jos hänen huoltajansa oli esimerkiksi työtön tai muusta syystä kotona.

Lisäksi elokuussa voimaan tuleva lakimuutos pienentää ryhmäkokoja. Jatkossa pitää olla yksi kasvattaja seitsemää lasta kohden. Heinäkuun loppuun saakka suhdeluku on kahdeksan lasta yhtä kasvattajaa kohden. Suhdeluvun muutos koskee kolme vuotta täyttäneitä lapsia, jotka ovat päiväkodissa yli viisi tuntia päivässä.

Mirva Nousiainen sanoo, että päivähoitoon Lauritsalaan hakeneiden määrän lisäksi Kartanon päiväkodin tilojen käyttöön ottaminen on tarpeen yleisesti varhaiskasvatuslain muutosten johdosta.

Nousiaisen mukaan elokuusta lähtien lapsilla ei ole enää osa-aikaisia paikkoja, vaan huoltajat valitsevat sopivan tuntivälyksen ja käyttävät sitä tarpeen mukaan.

Vaihtoehdot ovat 45 tuntia tai alle, 46–84 tuntia, 85–117 tuntia, 118–150 tuntia tai yli 150 tuntia kuukaudessa.

Vielä ei tiedetä, miten oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen vaikuttaa Lappeenrannassa.

– Emme ole vielä tehneet kartoitusta, että miten monella perheellä palvelun tarve on muuttunut, Nousiainen sanoo.

Hänen mukaansa perheillä voi olla monia syitä siihen, että lapsen päivähoidon tarve muuttuu. Esimerkiksi huoltajan opiskelun alkaminen voi olla syy laittaa lapsi kokopäiväiseen hoitoon.

Kesällä varhaiskasvatuksen kysyntä on matalinta ja alkaa nousta pikkuhiljaa kevättä kohden. Eniten lapsia on päivähoidossa Nousiaisen mukaan maalis–huhtikuun kieppeillä. Vuodenvaihteen tienoilla monet vanhemmat palaavat töihin, ja lapset viedään hoitoon.

– Meidän pitää varautua jo kevääseen. Voi olla, että joudumme reagoimaan pitkin vuotta tilanteeseen.

Lappeenrannassa on varhaiskasvatuksessa alkusyksyllä noin 2 500 lasta. Luvussa ovat mukana yksityisissä päiväkodeissa olevat lapset.