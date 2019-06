Veli Liikanen Mikkelistä valittiin vihreiden puoluesihteeriksi

Mikkeliläinen Veli Liikanen on valittu vihreiden puoluesihteeriksi. Valinta tehtiin lauantaina puoluekokouksessa Porissa.

Puoluesihteerin virkakausi on kaksivuotinen.

Liikanen on 40-vuotias nuorisotutkija ja filosofian maisteri. Hän on toiminut vihreiden varapuheenjohtajana viimeiset kaksi vuotta ja puoluehallituksessa vuodesta 2013. Liikanen on myös vihreiden ilmasto- ja energiaryhmän puheenjohtaja.

Liikanen on Mikkelin kaupunginvaltuutettu ja kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja. Hän on myös Etelä-Savon maakuntahallituksen jäsen.

Muut ehdokkaat puoluesihteeriksi olivat Elena Gorschkow, Joonas Niemi, Kirsi Syväri ja Marjo Tapaninen.