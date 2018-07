Kolme ihmistä kuollut liikenneonnettomuudessa Mäntyharjussa, tilannetta edelsi takaa-ajo — Onnettomuudessa mukana kolme autoa, Varpasentie suljettu liikenteeltä

Mäntyharjussa Varpasentiellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, jossa on mukana useita ajoneuvoja. Poliisi kertoo Twitterissä, että onnettomuudessa on kuollut kolme ihmistä.

Onnettomuudessa oli mukana yhteensä kolme autoa.

Varpasentie on suljettu liikenteeltä.

Poliisin tilannekeskuksen mukaan tapahtumat saivat alkunsa takaa-ajotilanteesta. Poliisi lähti ajamaan takaa henkilöautoa, mutta menetti siihen näköyhteyden. Kun partio seuraavan kerran näki auton, se paloi Varpasentiellä. Lisäksi tiellä oli kaksi muuta autoa.

Onnettomuus on katkaissut Varpasentien liikenteen.

Poliisia paennut auto törmäsi edellä kulkeneeseen autoon ja siitä edelleen vastaan tulleeseen autoon. Vastaan tulleessa autossa kuoli kaksi ihmistä. Yksi kuollut ihminen oli autossa, jota poliisi ajoi takaa.

Poliisin tilannekeskuksesta ei vielä osattu sanoa, kuinka monta ihmistä kolmessa autossa on yhteensä ollut.

Tarkka onnettomuuspaikka on Kallalahden ylikulkusillalta kaksi kilometriä Tainan suuntaan. Paikalla on useita pelastuslaitoksen yksiköitä sekä poliiseja.

Pelastuslaitos sai hälytyksen paikalle kello 12.47.

Paikalla on vapaaehtoisten järjestämää liikenteenohjausta. Mäntyharjun suunnasta tulevat pääsevät ohittamaan onnettomuuspaikan Mämmijärventien kautta ja etelän suunnasta tulevat Piirantie—Mouhuntie kautta.

Raskas liikenne pyritään ohjaamaan Piirantien kautta.

Juttu päivitetty klo 14.50: Lisätty uusia tietoja onnettomuudesta. Lisätty kartta kello 15.43.