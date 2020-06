Eteläkarjalaisissa saunoissa odotetaan turvavälien poistumista, mutta kaikki eivät malttaisi odottaa: "Osa ihmisistä on ollut raivoisaan"

Eteläkarjalaisissa yleisissä saunoissa odotetaan, milloin turvavälisuositus poistuu. Yksityisiä saunoja on kuitenkin jo auki.

Myllysaaren sauna Lappeenrannassa pysyy toistaiseksi kiinni. Tilavarausten esimies Petri Ruotsalainen liikuntatoimesta sanoo, että 1–2 metrin turvavälien pitäminen saunassa on vaikea yhtälö. Myllysaaren sauna pyritään avaamaan maanantaina 3. elokuuta, mutta kaupunki seuraa valtakunnallista ohjeistusta.

– Jos valtiovallalta tulee ohjeistuksiin muutoksia, me avaamme välittömästi vaikkapa heinäkuussa, Ruotsalainen kertoo.

Innokkaimmat saunoja ovat vaatineet kaupungilta, että sauna avattaisiin välittömästi. Ihmiset ovat esittäneet näkemyksiään erityisesti viime viikkoina, kun moni muu palvelu on auennut.

– Osa ihmisistä on ollut raivoisaankin siitä, että sauna on kiinni. Mutta kyllä tässä on koetettu ihmisten turvallisuutta ajatella, Ruotsalainen toteaa.

Lappeenrannan uimahalli avautui kesäkuun alussa, mutta sen saunat ovat kiinni.

Yksityisissä saunoissa eri käytäntöjä

Hinkan saunat Joutsenossa pysyvät toistaiseksi kiinni. Myös yrittäjä Juha Turkia korostaa turvavälejä, jotka hänen mukaansa on lähes mahdotonta pitää saunassa. Hän sanoo välinpitämättömyyden olevan huono asia tässä tilanteessa.

– Itsekin kaipaan Saimaa-näkymää ja saunassa käymistä. Se on tosi rentouttavaa, mutta joskus täytyy tinkiä siitä mukavuudesta ja kivasta, Turkia sanoo.

Turkian mukaan saunoissa käy kesäisin ihmisiä myös muista maakunnista eikä hän voi tietää, kuka saattaa kantaa virusta. Turkia uskoo kuitenkin, että Hinkan saunat avataan vielä tänä vuonna.

Imatralla toimiva Hossukan helmi on auki normaalisti, mutta saunalla panostetaan hygieniaan tehostetusti.

– Kesälle on tullut jotain varauksia jo. Pieniä elpymisen merkkejä on havaittavissa, kertoo yrittäjä Mikko Airas.

Hossukan helmessä ei ole kesällä yleisiä vuoroja, vaan ne aloitetaan loppusyksystä. Kevään, kesän ja syksyn saunaa voi varata yksityisesti.