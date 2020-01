Lukijalta: Vain sanktioilla voi hallita kulutushysteriaa

Suomessa on tällä hetkellä hyvin vihreä ajattelutapa, eikä pidä paheksua kun muistetaan vaan realiteetit. Kansalainen laitetaan kyllä koville näiden puhtaiden haasteiden edessä.

Jos yli viisikymmentä vuotta on mellastettu hyvinvoinnin ja noususuhdanteiden maailmassa lisäämällä kaikkien turhakkeiden sekä tarpeettoman materian hankkimista ja käyttämistä, miten on mahdollista että hetkessä saadaan kansat ruotuun ja ymmärtämään sielläkin missä vasta on päästy makean makuun. Suomessa ja ennenkaikkea koko maapallolla, kaikki muutokset, vaikka ne tehtäisiin kaikkien yhteisellä päätöksellä, tapahtuvat hyvin hitaasti. Entiseen ei ole paluuta.

Jos puhutaan määrättyjen autojen kieltämisestä, silloin roikutaan jo mahdottomissa lillukanvarsissa. Pitäisi aloittaa rajoittamisesta, vapaaehtoisuus ei riitä, sekin pitää tapahtua kansainvälisellä tasolla.

Mutta jos asiantuntijat toteavat jo nyt että esim. lentoliikenteessä on sula mahdottomuus nykyisillä matkustajamäärillä ajatella mitään sähkökäyttöisiä lentokoneita, olisiko sitten paikallaan rajoittaa lentotoimintaa, kuten myös autoilua, kaikkia kulutustottumuksia ja opetella taas elämään pienemmillä reviireillä.

Ehkä suurin haaste kaikkialla on se, kuka on valmis tinkimään elintasostaan ja ennenkaikkea tuotoista. Siinä on sellainen ikuisuuspähkinä minkä eteen monet ovat valmiita unohtamaan pelotteet. Ainut syy, ahneus!

Kun puhutaan ihmisen tarpeista, rajoittaminen ja sanktiot lienevät ainoa tapa hallita tätä kulutushysteriaa. Mutta jos on vähänkin joustovaraa, ihmisen älykkyys ja epärehellisyys käyttävät sen hyväksi.

Olisi vähintään keskustelunpaikka esim. laajalla urheilurintamalla tapahtumien harventaminen. Maailmanlaajuisesti viikottain rampataan ristiin rastiin, ja aina vana jää.

Ilmastokriisi ja maailman pelastaminen ei ole yksin suomalaisten harteilla ja se olisi hyvä päätöksiä tehdessä muistaa.

Kansa älähti kun eräs pappi uskalsi sanoa ääneen hänen arvionsa milloin maailmanloppu tulee! Miksi kansa pelästyi? Pelote saattaa toimia hyvänä jarruna.

Matti Sihvonen

Lappeenranta