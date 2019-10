Nordkalkin pääluottamusmies Jarkko Hämäläinen: ”Yllättävän isot irtisanomiset, suuria muutoksia tulee”

Lappeenrannassa päättyy 21 työtehtävää. Edelleen on epäselvää, millaisia uusia tehtäviä ja toimenkuvia töissä oleville on luvassa.

Nordkalkin irtisanomisten laajuus yllätti pääluottamusmies Jarkko Hämäläisen Lappeenrannan tehtaalta. Kalkkikiviyhtiön yt-neuvottelujen seurauksena Lappeenrannassa päättyy 21 työtehtävää.

— Irtisanottujen suuri määrä tuli yllätyksenä. Tämä merkitsee sitä, että isoja muutoksia tulee, Hämäläinen toteaa.

Kaikkiaan Suomessa työt loppuvat 62 henkilöllä. Paraisilla vähennetään 25 tehtävää ja Tytyri-Sipoossa 16 tehtävää.

— Vähennykset ovat yllättävän isot kaiken kaikkiaan, Hämäläinen kommentoi.

Vimpelin, Vampulan ja Kokkolan toimipaikoilla ei tule vähennyksiä.

Tunnelma on edelleen odottava uuden organisaation vuoksi

Syyskuussa alkaneet yt-neuvottelut päättyivät viime viikolla ja yhtiö jakoi irtisanomisilmoitukset alkuviikosta. Kuusi viikkoa kestäneiden yt-neuvottelujen jälkeen osa irtisanomisista saatiin neuvoteltua niin, että ne hoituvat eläköitymisillä ja määräaikaisten työsopimusten päättymisillä. Lukuun otettiin myös muutamat henkilöt, jotka olivat irtisanoutuneet aiemmin itse yhtiön palveluksesta.

— Osa irtisanomisista oli pehmeitä, osa kovia. Irtisanotuilla ei ole pääsääntöisesti työvelvoitetta, Hämäläinen kertoo.

Vähennykset kohdistuvat sekä tuotantoon että toimihenkilöihin.

Myös työsuojeluvaltuutettuna toimiva Hämäläinen kertoo, että tunnelmat tehtaalla ovat olleet odottavat ja jännittyneet.

— Prosessi on ollut pitkä. Työntekijöillä on ollut paljon epävarmuutta ja kyselyjä on tullut.

Nyt kun yt:n lopputulos on selvinnyt, tunnelma on edelleen odottava, sillä vielä ei ole julkistettu uusia tehtäviä ja toimenkuvia.

— Tehtävät tulevat muuttumaan hyvin monella, Hämäläinen sanoo.

Neuvotteluissa muovaantunut uusi organisaatio astuu voimaan heti marraskuun alussa.

Yksi suurimmista Nordkalkissa koskaan tehdyistä muutoksista

Suomen lisäksi vähenee Ruotsista 23 työtehtävää. Luvussa on mukana Storugnsin 16 vähennettävää työpaikkaa erillisten 19. lokakuuta päättyneiden neuvotteluiden tuloksena. Puolasta vähenee 12 ja Baltian maista 9 tehtävää.

Yhtiö on tiedotteen mukaan kärsinyt pitkään vaikeasta markkinatilanteesta, heikentyneestä myynnistä ja kustannusinflaatiosta. Se käynnisti vuoden 2019 alussa muutosohjelman, jonka tavoitteena on parantaa suorituskykyä ja kannattavuutta pitkällä tähtäimellä.

— Tämä on yksi suurimmista Nordkalkissa koskaan tehdyistä muutoksista. Muutos ei ole helppo, mutta se on ehdottoman tarpeellinen Nordkalkin tulevaisuuden ja kasvun ja myös tulevaisuuden työpaikkojen turvaamiseksi, sanoo toimitusjohtaja Paul Gustavsson tiedotteessa.