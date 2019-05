Itä-Suomessa suunnitellaan hankeyhtiötä itäradan taakse — Lappeenranta ja muut kaupungit pohtivat puolen miljoonan euron sijoitusta yhtiöön

Itä-Suomen kaupungit aikovat perustaa hankeyhtiön ajamaan Itärata-hankkeen toteuttamista.

Tavoitteena on saada valtio mukaan yhtiöön niin, että ratalinjauksen suunnittelu pääsisi käyntiin tekeillä olevan uuden hallituksen aikana.

Tämä on koko Itä-Suomen yhteinen juttu. — Kimmo Jarva

Tuoreimmat tiedot hallitusneuvotteluista kertovat, että seuraava hallitus aikoo laittaa liikkeelle mahdollisesti kolme uutta nopeaa junarataa sekä rakentaa ja korjata väyliä sadoilla miljoonilla euroilla.

Kolmen kärkihankeen joukossa on myös itäinen oikorata. Sen hintalappu on noin 1,7 miljardia euroa.

— Edistystä näyttää tapahtuvan. Ihan lupaavia viestejä hallitusneuvotteluista on kuultu, sanoo maakuntajohtaja Matti Viialainen Etelä-Karjalan liitosta.

Hankeyhtiö suunnittelee ja toteuttaa radan

Aikataulu on toistaiseksi kaukana tulevaisuudessa. Viialaisen mukaan oikorata voisi olla valmis 2030-luvulla

Mikäli hankeyhtiö toteutuu, sitä pitää pääomittaa kymmenillä miljoonilla euroilla.

Tähän asti kunnat ja valtio ovat keskustelleet mallista, jossa valtio omistaisi yhtiöstä 51 prosenttia ja kunnat yhdessä 49 prosenttia. Alustavasti Itä-Suomen kymmenen kaupunkia ovat keskustelleet, että jokainen kaupunki tekisi alkuvaiheessa noin puolen miljoonan euron sijoituksen hankeyhtiöön.

Käytännössä hankeyhtiö voisi ryhtyä suunnittelemaan ja toteuttamaan rataa. Kokonaan valtion rahoituksella rata ei synny, vaan hankeyhtiö voisi ottaa lainaa ratayhteyden toteuttamiseksi. Hankkeeseen on myös saatavilla EU-rahaa.

Yhtiö omistaisi radan ja saisi sijoituksensa takaisin radankäyttömaksuina kymmenien vuosien kuluessa.

Hankeyhtiöt ovat edellisen hallituksen luomuksia, joten seuraava hallitus voi vielä muuttaa toimintamallia.

Kaupungit koolla kuntajohdon seminaarissa

Lappeenrannassa Suomen yrittäjien järjestämässä kuntajohdon seminaarissa Itä-Suomen kuntajohtajat pitivät asiasta yhteistä palaveriä.

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva sanoo, että Lappeenrannassa poliittisia päätöksiä asiasta ei ole.

— Puolesta miljoonasta eurosta on tässä vaiheessa vasta puhuttu. Rata on tärkeä Itä-Suomelle. Voimme jäädä paitsioon muun Suomen kehityksestä, jos ratoja kehitetään muualla. Tämä on koko Itä-Suomen yhteinen juttu.

Lappeenranta ja Imatra ovat molemmat lähdössä alkuvaiheessa mukaan 10 000 euron markkinointirahalla. Sama odotetaan myös muilta kaupungeilta.

Hankeyhtiöt Sipilän hallituksen luomuksia

Itäisellä oikoradalla tarkoitetaan uuden ratayhteyden vetämistä Kouvolasta Porvoon kautta Helsinkiin, kun nyt Helsingin juna tekee lenkin Lahden kautta.

Lisäksi hankkeeseen kuuluu yhteyttä nopeuttavia peruskorjaustoimia Karjalan radalla laajemminkin aina Joensuuhun ja Savon radalla Kuopioon saakka. Ratayhteyden parantaminen Kouvolasta Haminan ja Kotkan satamiin kuuluu samaan pakettiin.

Jos oikorata toteutuu, junamatka Lappeenrannasta Helsinkiin kestäisi noin puolitoista tuntia. Imatraltakin pääkaupunkiin pääsisi alle kahdessa tunnissa.

Hankeyhtiön perustaminen oli jo aiemmin esillä liikenneministeri Anne Bernerin ja itäsuomalaisten kuntien ja maakuntaliittojen välisissä neuvotteluissa.

Myös Kainuu on hankkeen takana. Tavoitteena on jo pidempään ollut saada Itärata mukaan tulevien vuosien liikennesuunnitelmaan, jossa päätetään Suomen liikennehankkeista aina 2030-luvun alkuun asti.

Kun pääministeri Juha Sipilä (kesk.) hajotti hallituksensa ennen eduskuntavaaleja, virkaa tekevä toimitusministeriö ei ole enää voinut asiaan puuttua.

Itä-Suomen oikorata

Oikoratalinjaus välille Kouvola–Porvoo–Helsinki.Koukkaus Lahden kautta jää pois.Nopeuttaisi matka-aikoja Kuopiosta ja Joensuusta Helsinkiin noin tunnilla. Lappenrannasta reilulla puolella tunnilla.Kustannusarvio 1,7 miljardia euroa.Vaatii perusparannuksia Karjalan ja Savon radoille.