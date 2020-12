Lappeenrantalainen Alissa Hyötylä on pettynyt, että etälakkiaisissa ei näe tuttuja opettajia, mutta ylioppilastodistuksen saaminen tuntui silti hyvältä

Käsissä pahvinen kansio ja ruusu. Niistä tunnisti uudet ylioppilaat perjantaina.

Lappeenrannassa lyseon ja Kimpisen lukiot pitävät etälakkiaisjuhlat verkossa koronavirustilanteen vuoksi. Ylioppilaat hakivat oman todistuksensa oppilaitoksestaan.

– Onhan tämä saavutus. Ihan hyvät fiilikset, Kimpisen lukiosta valmistuva Alissa Hyötylä sanoo ja hymyillee todistus ja ruusu käsissään.

– Kanslisti antoi todistuksen, ja otin itse ruusun, Hyötylä kertoo todistuksen hakemisesta.

Hyötylä, 19, on kuitenkin pettynyt, että perinteiset lakkiaiset vaihtuivat verkkolähetykseen.

– Olen suunnitellut juhlia niin pitkään. Päässä on ollut sellainen kuva, että kun lakkiaiset on, niin oma nimi sanotaan, saa todistuksen ja voi katsoa tuttuja opettajia silmiin. Kaikki se jää pois, ja pitää kansliasta hakea todistus yksin, Hyötylä kertoi torstaina macaronsien leipomisen välissä.

Perjantaina kello 15 alkavat Kimpisen lukion etälakkiaiset Lappeenranta-salissa. Hyötylä pitää tilaisuudessa vastavalmistuneen ylioppilaan puheen opiskelukaverinsa kanssa.

Muita Hyötylän kavereita ei Lappeenranta-salissa ole, sillä koronavirusrajoitusten kiristymisen takia edes uudet ylioppilaat eivät saa olla läsnä. Etäjuhla lähetetään suorana verkossa.

Ylioppilasjuhlat Hyötylän kotona on venytetty koko perjantain kestäviksi, jotta vieraiden määrä pysyy rajoitusten sallimissa rajoissa.

Tuore ylioppilas ei ole vielä päättänyt, mitä hän tekisi seuraavaksi tai minne hän haluaisi opiskelemaan.

– Matematiikka on kiinnostanut aina. Matematiikasta on hyötyä niin monella eri alalla. Vaihtoehtoja on monia, Hyötylä pohtii.

Kai Skyttä Ia Reponen (vas.) ja Katariina Junnikkala hakivat ylioppilastodistukset yhdessä. Lukiosta valmistuminen tuntuu hyvältä, vaikkei päivä tuntunutkaan juhlavalta etälakkiaisten vuoksi.

Kahville ja sitten kotiin katsomaan verkkolähetystä

Lyseon lukiosta valmistuvat Katariina Junnikkala ja Ia Reponen tapasivat toisensa lukion pihalla ja menivät yhdessä hakemaan todistuksia.

– Hyvältä tuntuu, vaikka ei tämä ihan juhlapäivältä tunnu, Junnikkala toteaa.

Reponen nyökyttelee vieressä.

– Kiva, että lukio on nyt hoidettu ja pääsee eteenpäin.

Opinto-ohjaaja ojensi ylioppilaille sekä todistuksen että ruusun.

– Vähän juteltiin, että mitä suunnitelmia on, Reponen sanoo.

Junnikkala ja Reponen eivät ole vielä päättäneet, minne aikovat keväällä hakea opiskelemaan. Heidän mukaansa todennäköistä on, että he muuttavat pois Lappeenrannasta.

Reponen kertoo, että lakkiaispäivä jatkuu todistusten hakemisen jälkeen kahvilla. Sen jälkeen suunnitelmissa on mennä kotiin katsomaan lyseon verkkolähetystä.

– On pieniä juhlia, mutta ei mitään sellaista isompaa.