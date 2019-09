Uutisanalyysi: Moni ei halua asua mielenterveysyksikön naapurissa, mutta psyykkiset ongelmat eivät katoa kieltämällä apua tarvitsevat — Kävi Myllymäen hankkeelle miten tahansa, erilaisuutta on pakko alkaa sietää

”En halua kasvattaa lapsia mielenterveysyksikön naapurissa. Asuntojemme arvo laskee. Joudumme myymään asuntomme.”



Tampereen yliopiston tutkijatohtori Veikko Eranti ei ylläty siitä, millä perusteluilla osa alueen asukkaista on vastustanut Lappeenrannan Myllymäen mielenterveyden häiriöistä kuntoutumiseen tarkoitettua yksikköä. Kansainvälistä not in my backyard, eli ei minun takapihalleni -ilmiötä väitöskirjassaan tutkinut Eranti kertoo naapuruston valittavan usein samoista asioista, kun kohdalle osuu itselle epämieluisa rakennushanke: asuntojen arvo laskee, lapset eivät enää ole turvassa, tiet ruuhkautuvat.

Nämä ovat helppoja ja selkeitä syitä, joihin vedota. Ne kehtaa sanoa ääneen.

— Jos näin yleisiä syitä käytetään perusteluna joka kerta, herää kysymys, että mikä valittajan oikea motiivi tai huoli siellä taustalla on, Eranti sanoo.