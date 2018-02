Lappeenrannan vesitornin avaaminen uhkaa jäädä joukkorahoituksen varaan — "Jos se halutaan auki, ei tarvitse tehdä asiasta hankalaa" Suunnitelmatyöryhmän mukaan yrittäjien kiinnostus on hiipunut tilan kuukausivuokran noustessa yli 3 000 euron. Leena Sallinen 1990-luvulla vesitornissa toimi kesäkahvila. Arkistokuvassa Saku Hyttinen (pöydän ääressä vasemmalla) ja Lasse Liukkonen.

Vappusimat jäävät tänäkin keväänä juomatta Lappeenrannan vesitornissa.

Vesitornin liikeideatyöryhmä on neuvotellut torniin viriteltävästä liiketoiminnasta 14 yrittäjän kanssa tuloksetta. Kaupunki ei kerro, keitä yrittäjiä on lähestytty.



Työryhmän puheenjohtajan, Wirman yrityspalvelujen asiantuntijan Antti Tuomaalan mukaan tuntuu mahdottomalta löytää yrittäjää, joka pystyy maksamaan tilan kovaa vuokraa.

— Kiinnostuneita on, mutta taloudellinen yhtälö menee vaikeaksi.

Viime kevään toiveikkuus karisi, kun remontti sai kovan hintalapun

Kai Skyttä Itsenäisyyspäivänä vesitorni valaistiin sinivalkoiseksi. Kuva on arkistosta.

Vuosi sitten toukokuussa liikeideatyöryhmä uskalsi toivoa, että yrittäjä löytyisi ja torni avattaisiin yleisölle jo keväällä 2018.



Syyskuussa kuitenkin ilmeni, että kiinteistön tarvitsema remontti maksaa 1,73 miljoonaa euroa, mikä oli runsaasti enemmän kuin kaupunki oli arvioinut. Kun tämän jälkeen kaupunki tiedusteli yrittäjien rahoitusintressejä, halukkaita ei enää löytynyt.



Kehitysjohtaja Markku Heinonen pitää epärealistisena sitä, että vesitornin tulevilla mahdollisilla vuokrilla pystyttäisiin edes 15 vuoden aikana keräämään esimerkiksi 700 000 euroa ja siten maksamaan investointia. Tämäkin tarkoittaisi yrittäjälle 4 000 euron kuukausivuokraa.

— Kun vuokra menee yli 3 000 euron, alkaa yrittäjien kiinnostus hiipua. Halua olisi muttei rahaa.

"En osaa sanoa, kiinnostaako vai ei"

Etelä-Saimaan haastattelemat paikalliset yrittäjät näkevät vesitornissa mahdollisuuksia.



Ravintola- ja matkailuyrittäjä Saku Hyttinen pyöritti kesäkahvilaa vesitornissa 1990-luvulla. Nyt kaupunki ei ole ottanut yhteyttä.

— En osaa sanoa, kiinnostaako vesitorni minua vai ei.



Hyttisen mielestä vesitornin voisi avata osavuotiseen käyttöön kevyemmällä remontilla kuin mitä on suunniteltu.

— Jos se halutaan auki, ei tarvitse tehdä asiasta hankalaa.

Ravintola- ja keittiötoimenjohtaja Mikko Kinnari Kolmesta kivestä taas katsoo, että vesitorni sopisi ympärivuotiseksi ravintolaksi, joka toimisi talvisin tilausravintolana.



Kinnari kertoo, että kaupunki ei ole ottanut häneen yhteyttä asiassa.

— Mahdollisesti voisin olla itsekin kiinnostunut, mutta pitäisi tehdä tarkempia laskelmia. Kohde on potentiaalinen mutta vaatii suuret muutostyöt.

Kaupungin mukaan vesitornin avaaminen vain osaksi aikaa vuodesta ei ole poissuljettu vaihtoehto.

— Mutta jos toiminta avataan vain kesäksi, ei tule vuokratuloja talvella. Kiinteistönomistajan näkökulmasta tämä ei ole sen parempi lopputulos, Heinonen muistuttaa.



Hyttinen katsoo, että kokoaikaisen ravintolan pyörittäminen ei ole kannattavaa.

— Tilauspaikkana se olisi mahtava.

Seppo Rautiovaara Muusikko Jimi Sumen ja taiteilija Tarmo Muttonen vesitornissa vuonna 2000.



Joukkorahoitus on seuraava askel

Moni on ilmoittanut haluavansa lahjoittaa kympistä satasiin.

Seuraava oljenkorsi on ulkopuolisen keräämä joukkorahoitus.

Rahankeruu järjestetään sekä joukkorahoituskampanjana että suurelle yleisölle avattavana keräyksenä. Pro vesitorni -liikkeen perustaja Erkki Räsänen kertoo, että keräyksen vaatimat luvat ovat hakuasteella. Niiden saanti kestää viidestä kuuteen kuukautta.

— Moni on ilmoittanut haluavansa lahjoittaa kympistä satasiin. Vapailta markkinoilta pitäisi saada 350 000—400 000 euroa, jotta kaupunki tulisi tietyllä summalla vastaan.



Räsäsen mukaan tavoite on realistinen.

— Olen 15 vuotta tätä tehnyt ja satunnaisia valonpilkahduksia on tullut. Se on pitänyt motivaatiota yllä.

Ympärivuotinen toiminta maksaa

Suunnittelutoimisto Pöyryn ja arkkitehtitoimisto Mikko Heikkilän laatiman raportin kustannusarvion mukaan Lappeenrannan vesitornin remontti maksaa 1,73 miljoonaa euroa.

Kiinteistöön pitäisi tehdä lämpö-, ilmastointi-, vesi- ja sähkötöitä, jotta vesitornia voisi käyttää myös talvella. LIVS-töiden hinnaksi on laskettu 650 000 euroa.

Lisäksi vesitornin uudet portaat ja hissi maksaisivat runsaat miljoonaa euroa.