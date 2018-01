Kaius Gestraniuksen käynti leijonien luolassa tuntui aluksi oksettavalta, mutta kääntyi rahakkaaksi visiitiksi Lappeenrantalaisyritys Jävla Sås Bolag sai pääomaa yli odotusten keskiviikkona esitetyssä televisio-ohjelmassa. Rahaa on kulunut muun muassa kattiloihin, pahvilaatikkoihin ja nettisivuihin. Marleena Liikkanen Julkisuus on tuonut Lappeenrannan Pallossa toimivaan kastikeyritykseen ja Kaius Gestraniuksen elämään kovan tohinan.

Maustekastikeyritys Jävla Sås Bolag onnistui erinomaisesti televisio-ohjelma Leijonan luolassa. Kaius Gestranius sai yritykseensä neljä ammattisijoittajaa ja yllättävän paljon pääomaa.

Gestranius tavoitteli 25 000 euron sijoitusta ja tarjosi neljännestä yrityksestä. Kun neljä viidestä pääomasijoittajasta halusi mukaan, sopimus syntyi 50 000 euron potista 40 prosentin osuutta vastaan.

Kävin oksentamassa 15 minuuttia ennen omaa vuoroani. – Kaius Gestranius

Ohjelman kuvaukset ja liikeidean esitteleminen sijoittajille oli jännittävä hetki.

– Kävin oksentamassa 15 minuuttia ennen omaa vuoroani.

Gestranius yritti keskittyä omissa oloissaan ja kuuntelemalla musiikkia. Silti osa myyntipuheesta unohtui itse tilanteessa. Puhe ja maistiaiset kuitenkin innostivat sijoittajia silmin nähden.

Samassa jaksossa rahoitusta havitteli kuusi hakijaa. Osan sijoittajat tyrmäsivät täysin, joidenkin kanssa he neuvottelivat, mutta vain Gestranius sai sopimuksen.

Sijoittajat ovat mukana yrityksen arjessa

Gestranius luovutti yrityksestään sijoittajille aiottua suuremman osuuden.

— Ei kaduta pätkääkään. Olen saanut niin älyttömän hyvää tukea ja kontakteja.

Kaksi Leijonan luolan sijoittajaa on Jävla Sås Bolagin hallituksessa, toinen puheenjohtajana. Yhteydenpito on hyvin tiivistä.

— Saan kysellä tyhmiä, ja he ottavat aikaa, kuuntelevat ja neuvovat. Se on älyttömän motivoivaa. Yritän, että he saavat sijoituksensa takaisin mahdollisimman nopeasti.

Pääomasijoittajilta saatuja rahoja on kulunut muun muassa pahvilaatikoihin.

Paikka kauppojen hyllyltä löytyi

Nelonen esitti aiemmin kuvatun ohjelman keskiviikkoiltana. Kuvausten ja esittämisen välissä on tapahtunut paljon. Sijoittajien euroja on kulunut muun muassa kastikkeiden valmistuksessa tarvittaviin laitteisiin sekä nettisivuihin.

— Ja esimerkiksi ihan pahvilaatikoihin. Niitä piti ostaa paljon, että sai hyvän hinnan. Nyt on pahvilaatikoita pitkäksi aikaa.

Ohjelmassa sijoittajat varoittelevat kaupan hyllyille pääsyn vaikeudesta. Nyt marketit kuitenkin myyvät Jävla Sås Bolagin kastikkeita. Paikallisia ruokakappoja myyjissä on 6—7, ja uusia jälleenmyyjiä tulee jatkuvasti. Lista jälleenmyyjistä löytyy yhtiön Facebook-sivuilta.

Yritys aukaisi tällä viikolla nettikaupan, jossa tilaaminen onnistuu myös muista Pohjoismaista.

— Kesäksi on tulossa kaksi uutta makua, mutta niitä vielä vähän funtsaillaan, Kaius Gestranius kertoo.

Muokattu kello 21.02: Lisätty tieto siitä, miten keskiviikon ohjelmassa kävi.