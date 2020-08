Koulutyö alkoi Suomen suurimmassa puukoulussa Mansikkalassa: Nooa Partaselle ensimmäinen koulupäivä on jännittävä, musiikkiluokan opettaja Sari Sopanen aloittaa lukuvuoden tutun luokan kanssa

Mansikkalaan kerääntyy torstaiaamun aikana hiljalleen reput selässään käveleviä koululaisia. Päivä on historiallinen, sillä Suomen suurimmassa puukoulussa koulutyö alkaa, mutta jälleen yksi ikäluokka aloittaa peruskoulutaipaleensa.

Päivä on ollut jännittävä 1A-luokalla koulunkäynnin aloittavalle Nooa Partaselle. Herätyskello soi puoli kahdeksalta ja ekaluokkalainen lähtee ensimmäiseen koulupäivään hyvin odotuksin.

– Ensivaikutelma kouluun tutustuessa oli hyvä. Isä herätti minut tänä aamuna ja olen vähän televisiota katsonut ennen koululle lähtemistä, trampoliinilla pomppinut Partanen kertoo.

Juho Kokko Moni ekaluokkalainen aloitti koulutyönsä tänään. Nooa Partanen aloittaa 1A-luokalla. Päivä on myös äiti Paula Partaselle jännittävä.

Päivä on myös jännittävä äidille. Paula Partanen kertoo, että koulujen alkamista on jännitetty perheessä viikon ajan. Koulutarvikkeet on hankittu ja myös vanhemmat ovat päässeet kouluun tutustumaan etukäteen.

– Aika näyttää, kuinka koulutyö alkaa sujumaan. Iltapäiväkerhon jälkeen olen Nooaa vastassa.

Juho Kokko

"Siellä oli pinkkejä ja keltaisia tuoleja"

Koulupäivän alkua on portailla odottamassa myös Lotta Koponen ja portaille kiipeävä, toisen kouluvuoden aloittava Ida Rasimus.

Koposen mielestä oli tärkeää, että vanhemmat pääsivät tutustumaan kouluun lasten ohella etukäteen.

– Itse en tutustumistilaisuuteen päässyt, mutta isä kävi kouluun tutustumassa. Hienoa, että pienempien lasten vanhemmille järjestettiin tämä mahdollisuus. Paljon varmempi fiilis lähettää lapsi uuteen kouluun, Koponen toteaa.

Tutustumisen jälkeen Rasimus oli uudesta koulustaan innoissaan. Erityisesti mieleen jäivät pinkit ja keltaiset kalusteet – onhan keltainen Rasimuksen lempiväri.

– Siellä oli pinkkejä tuoleja, ja ruokalassa ruokailukatos. Pinkki puhelinkoppi oli hauska juttu ja onhan koulussa myös keltaisiakin tuoleja, Rasimus kertoo.

Koulujen alku on Rasimukselle hieno hetki, sillä hän pääsee parhaan ystävänsä, Emilian kanssa samalle luokalle.

Suosikkioppiaineekseen Rasimus mainitsee kuvaamataidon.

Juho Kokko Lotta Koponen oli saattamassa tytärtään Ida Rasimusta uudelle lukukaudelle.

Kuudennen luokan opettajalle edessä oleva vuosi on sekä jännittävä, että haikea

Musiikkiluokan opettaja Sari Sopanen ei yleensä koulujen alkua jännitä, mutta tämä syksy on poikkeus. Hän vie hetken kuluttua ovista sisään tutun luokan, jota hän on opettanut kolmannesta luokasta lähtien.

Kyseinen luokka aloittaa alakoulun viimeisen luokan ja siirtyy vuoden päästä yläkouluun. Sopanen arvelee, että joulun tienoilla alkaa haikeus iskeä, sillä hän joutuu luopumaan tutusta luokasta.

– Alkamassa on neljäs vuosi musiikkipainotteisen luokan kanssa. Tutun porukan kanssa lukuvuoden aloittaminen on helpotus, mutta toisaalta haikeus iskee viimeistään joulun jälkeen. Heidät täytyy sitten "päästää maailmalle" keväällä, Sopanen pohtii.

Koulujen alkua on valmisteltu aivan viime hetkeen asti ja keskeneräisiä asioita on yhä.

– Minulla on oma luokkatila, jossa on upeat kulmaikkunat. Tärkeä teema syksylle on, että talo tulee kaikille tutuksi. Aluksi pitää kyllä kulkea kartta mukana, vielä ei rakennus ole hahmottunut.

Juho Kokko Sari Sopanen aloittaa uuden lukuvuoden tutun musiikkiluokan kanssa.

Oppilaita ja vanhempia paikalla olivat opastamassa Arja Kujala ja Minna Leinonen. Lisäksi he seurailivat, ettei autoja parkkeerata niin sanotuille saattopaikoille.

– Meillä on kartat mukana, jos lapset tai vanhemmat kyselevät ohjeita, Kujala kertoo.

Molemmat olivat aitiopaikalla seuraamassa koululaisten saapumista uudelle opinahjolle. Innokkaimmat kävelivät Leinosen mukaan koulua kohti jo aamukahdeksan maissa.

Uusia ekaluokkalaisia nähdessä muistot omasta ensimmäisestä koulupäivästä pulpahtelivat mieleen.

– Muistetaanko myö enää sitä päivää? Kujala naurahtaa.