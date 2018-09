Rahoitusyhtiön omistamia autoja on käännytetty takaisin Suomeen Venäjän rajalla — "Vastaavaa ei ole aiemmin ollut"

Kapteeni Ossi Fonselius Kaakkois-Suomen rajavartiosta vahvistaa, että Imatran rajanylityspaikalla on viimeksi perjantaiaamuna käännytetty takaisin suomalainen kuljettaja, jonka auto on ollut rahoitusyhtiön nimissä. Asia siis koskee osamaksulla hankittuja autoja, joissa omistajana on rahoitusyhtiö ja vain haltijana on auton käyttäjä.

— Näitä on tapahtunut tällä viikolla, eli kyseessä on ihan uusi asia. Vastaavaa ei ole aiemmin ollut. Tältä aamulta on tuorein tapaus, jossa suomalainen henkilö joutui Venäjän tullin päätöksellä pyörähtämään takaisin, Fonselius kertoo.

Aiemmin tällä viikolla Fonseliuksen tiedossa oli käännytyksiä vain Imatralla, mutta perjantaiaamuna sama viesti tuli myös Nuijamaalta. Mitään virallista selitystä käännyttämiselle ei ole Venäjältä Rajavartiolaitokselle kantautunut.

Aiheuttaa ihmetystä

Fonselius ei osaa sanoa onko kyse lainsäädännönmuutoksista vai alueellisista päätöksistä. Asian selvittäminen ei suoranaisesti kuulu rajaviranomaisten tehtäviin, mutta asia on herättänyt ihmetystä. Se ei myöskään sujuvoita rajanylityksiä, kun ajoneuvot joutuvat ajelemaan edestakaisin.

— Kyllähän se aiheuttaa jonoutumista ja kyselyitä, että mistä moinen johtuu, Fonselius sanoo.

Moni paikallinen käy Venäjän puolella tankkaamassa ja asia onkin herättänyt ihmetystä sosiaalisessa mediassa, jossa tieto yllättävistä käännytyksistä on levinnyt.

Koska tarkkaa tietoa käännyttämisen syistä ei ole, ei vielä ole tiedossa, miten asian voisi välttää. Rahoitusyhtiöitä voi kuitenkin pyytää lupakirjaa, jolla auton saa viedä ulkomaille.