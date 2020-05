"Keljuinta on, ettei ole nähnyt jälkikasvua" – Kysyimme yli 70-vuotiailta tunnetuilta lappeenrantalaisilta, miten arki korona-aikaan on sujunut

Vaikka koronavirus muutti rutiineja, on tekemistä riittänyt. Yhteydenpito lapsiin ja lastenlapsiin on tekniikan varassa.

Tapani Suni harmittelee sitä, että tapaamiset lasten ja lastenlasten kanssa on koronan aikaan täytynyt hoitaa videopuheluilla. Niitä Suni Oy:n entinen toimitusjohtaja kertoo soittavansa lähes päivittäin.

– Vaikka etäyhteydessä näkeekin toisen, niin ei se ole sama asia kuin olla nokikkain. Mutta ihminen on sopeutuvainen eläin, kaikkeen sopeutuu kyllä, Suni sanoo.

Etänä on täytynyt hoitaa myös kokoukset. Tapani Suni toimii Suni-konsernin hallituksen puheenjohtajana ja muutaman muun yrityksen hallituksessa.

Suni täytti 70 vuotta maaliskuun puolivälissä, kun hallitus oli juuri julistanut maahan poikkeusolot. Samoihin aikoihin hän tuli Marja-vaimonsa kanssa Espanjasta takaisin. Palattuaan Suni kävi koronatestissä omakustanteisesti.

– Sillä halusin varmistaa sen, etten saanut tartuntaa Espanjassa enkä sitä kautta aiheuta kenellekään muulle vaaraa.

Marja-vaimo ei ole vielä 70-vuotias eli virallisesti riskiryhmää, joten hän on hoitanut ruokaostokset. Ulkoilua pariskunta on harrastanut jopa aiempaa enemmän. Myös Lemillä sijaitsevalla mökillä on tullut käytyä.

– Kaikki urheilu ja kulttuuri on ollut nyt seis. Se on tuonut oman mausteensa tähän, mutta kulttuuriahan voi nauttia kotona, Tapani Suni huomauttaa.

Suni sanoo, ettei hän pelkää koronavirusta, koska tartuntariskiin voi jokainen itse vaikuttaa omalla toiminnallaan. Hän kuitenkin ymmärtää sen, että virus ja epätietoisuus tilanteesta huolettavat monia. Suositusten lieventämisen Suni näkee hyvänä asiana.

– Ihminen on sosiaalinen eläin. On tietenkin tärkeää, että voidaan olla vuorovaikutuksessa myös nokikkain, Suni toteaa.

Mika Strandén Sonja Tammela nauttii puutarhan laittamisesta parvekkeella.

Poikkeusajat muistuttavat toisiaan

Sonja Tammela, 82, muistaa sota-ajan. Tapahtumat vuosikymmenten takaa nousivat mieleen, kun Tammela sai tietää koronaviruksen aiheuttamista rajoituksista.

– Nyt on ollut sentään kaupoissa ruokaa, eikä ole pommituksia, Tammela vertaa.

Nimeään kantaneen balettikoulun perustaja ei ole pitkästynyt, vaikka hänen yhteytensä jälkikasvuun ovat olleet tekniikan varassa. Tekemistä riittää käsitöissä, ruoanlaitossa, ristikoissa ja sudokuissa.

Viimeisimpänä puuhana Tammela on alkanut rakentaa puutarhaa parvekkeelleen.

– Välillä tuntuu, että päivässä eivät tunnit riitä kaikkeen, Tammela naurahtaa.

Tanssiopiston entistä johtajaa ei ole tänä keväänä kiusannut ainoastaan korona. Hänen kätensä murtui huhtikuussa kaatumisen vuoksi. Raajan parannuttua Tammela on käynyt aktiivisesti ulkoilemassa.

– Olen hyväkuntoinen ja teen kahdesti päivässä lenkin. Täällä Voisalmessa on hirveän hyvät lenkkeilymahdollisuudet, ja rantakin on tuossa lähellä.

Iloa poikkeusaikaan on tuonut luonnon herääminen kevääseen. Lehdet ovat päivä päivältä vihreämpiä, uusia kukkia nousee maasta ja jokin uusi lintu laulaa.

– Olen nauttinut keväästä todella paljon. Eikä tuolla ulkona niin ahdasta ole missään, että kyllä sinne joukkoon mahtuu liikkumaan.

Toisinaan Tammela ottaa auton alleen.

– Teen pienen lenkin ja ihailen maisemia. Vähän tietysti saastuminen arveluttaa, mutta jotain täytyy saada tehdä.

Ostoksia Tammela on saanut ruokakauppojen kotiinkuljetuksen avulla. Muutama hyvä ystäväkin on huolehtinut ja tuonut vähän ruokaa välillä. Toinen Tammelan pojista asuu Lappeenrannassa ja on tehnyt lääkeostokset hänen puolestaan.

– Miniä on käynyt apteekissa ja tuonut tarvittavat tavarat tuohon ovensuuhun. Olemme kyllä olleet hyvin kuuliaisia kansalaisia, Tammela sanoo.

Tammela ei pelkää koronavirusta. Hän sanoo noudattavansa varovaisuutta, mutta tauti tulee jos on tullakseen.

– Ihan muovipussiin ei voi itseään pakata. Näillä mennään, niin kuin nykyään sanotaan.Sopeutuvainen mutta sosiaalinen eläin

Mika Strandén Marjatta Linna odottaa kevättä, jolloin hän viettää paljon aikaa miehensä kanssa Saimaalla purjeveneessä.

Lastenlasten kasvu jää näkemättä

Koronavirus arveluttaa muttei välttämättä pelota. Näin ajattelee Marjatta Linna, Lappeenrannan kaupunginteatterin entisen näyttelijä.

– Eihän tässä pystyisi elämään, jos joka päivä miettisi, että jää auton alle. Ei se sillä tavalla ainakaan minua pelota, kun järjen pitää päässä, Linna pohtii.

Uuden ohjeistuksen mukaan yli 70-vuotiaita voi tavata, mutta ulkona, käsihygieniasta huolehtien ja turvavälit muistaen. Linna uskoo, että ohjeistuksen lieventäminen vapauttaa ajattelua ainakin niillä ihmisillä, joilla on olleet suurimmat pelot viruksesta. Hän itse suhtautuu asiaan rauhallisesti.

Linnan arkeen korona on vaikuttanut monin pienin tavoin. Kavereiden tapaamiset, peli-illat ja uimahallikäynnit ovat jääneet. Linna on käynyt miehensä kanssa kaupassa lähinnä aamuisin, jolloin niissä on varattu aikaa riskiryhmiin kuuluville.

– Mutta siellä on niin hirveä ruuhka, että olemme ruvenneet etsimään hiljaisempia päiväaikoja, Linna kertoo.

Myös Linnalle on ollut raskasta, kun lapsia ja lapsenlapsia ei ole voinut kohdata kasvokkain. Hänen tyttärensä asuu Orivedellä ja poika pääkaupunkiseudulla.

– Kaikista keljuinta on se, ettei ole nähnyt jälkikasvua. Lapsenlapset ovat niin pieniä ja kasvavat niin nopeasti. Se on ollut kauhean harmittavaa.

Uusi aika vaatii uudet keinot. Muutama päivä sitten Linna keksi lukea lyhyen sadun videolle ja lähettää sen pojan kännykkään. Sieltä pojantyttäret olivat sitten illalla kuunnelleet sen.

Toinen uusi kokemus olivat Linnan pojantyttären ristiäiset. Ne hän katsoi suoratoistona miehensä kanssa tablettitietokoneelta.

– Me panimme ykköset päälle ja minä leivoin kakun. Olihan se aika erikoista, mutta päästiin ristiäisiin. Se on sitä nykyaikaa, Linna summaa.