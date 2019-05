Poliisi ei ole tavoittanut Isossa-Kristiinassa puukolla uhkaillutta miestä — Cityconin johtajan mukaan kauppakeskuksessa on turvallista

Kauppakeskus Ison-Kristiinan vessassa asiakkaita puukolla uhkaillut mies on yhä karkuteillä. Rikoskomisario Ville Lahti Kaakkois-Suomen poliisista kertoo, että rikostutkinta on aloitettu, mutta mies on vielä tavoittamatta.

— Poliisin hallussa on erittäin laadukkaat valvontakamerakuvat epäillystä tekijästä.

Lahti kertoo, että esitutkinta etenee asianosaisten ja todistajien kuulemisella ja lisätodisteiden hankkimisella.

Puukon kanssa liikkuneen miehen epäilllään uhkailleen ainakin kahta ihmistä kauppakeskuksen vessassa iltapäivällä keskiviikkona. Perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu Ilpo Heltimoinen kertoi Etelä-Saimaassa kohtaamisestaan puukkomiehen kanssa.

Kukaan ei kuitenkaan vahingoittunut tilanteessa.

Lue lisää:

Puukon kanssa heilunut mies säikytti ihmisiä Ison-Kristiinan vessassa — Perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu Ilpo Heltimoinen välttyi täpärästi vammoilta

Kauppakeskuksen vartiointia ei lisätä

Ison-Kristiinan omistavan Cityconin turvallisuudesta vastaava johtaja Sanna Yliniemi sanoo, että kauppakeskus on edelleen turvallinen paikka.

— Kyllä, pidän Isoa-Kristiinaa turvallisena.

Keskiviikkoinen välikohtaus ei tuo muutoksia kauppakeskuksen vartiointiin.

— Näkisin, että kokonaisturvallisuustilanne Isossa-Kristiinassa on ennallaan. Käymme tapauksen läpi, mutta en näe mitään syytä nostaa vartioinnin tasoja.

Yliniemi sanoo, että tilanne oli ohi muutamassa minuutissa.

—Lisävartioinnitkaan eivät sitä olisi estäneet. Seuraamme kauppakeskuksen tilannetta jatkuvasti ja mietimme, että käytössä ovat oikeat resurssit ja välineet turvallisuuden ylläpitoon.

Yliniemi sanoo yhtiön avustavan poliisia tapauksen selvittämisessä kaikin tavoin.

— Meillä on esimerkiksi kameratallenteet. Jos meistä vaan on hyötyä, avustamme tilanteessa. Tapaus oli erittäin valitettava. Onneksi ei käynyt mitään vakavampaa.

Poliisi pyytää tapahtuman silminnäkijöitä ottamaan yhteyttä Lappeenrannan poliisiaseman poliisipäivystykseen.