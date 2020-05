Sääennusteen mukaan tiistai on viikon lämpimin päivä Etelä-Karjalassa, loppuviikosta virtaa kylmää ilmaa pohjoisesta

Tiistai on sääennusteen mukaan viikon lämpimin päivä Etelä-Karjalassa. Lämpötila voi kohota 14–15 asteeseen, Ilmatieteen laitoksen meteorologi Iiris Viljamaa kertoo.

Maanantaina iltapäivän kuluessa voi syntyä jokunen sadekuuro. Maanantain päivälämpötila voi olla 10–12 asteen paikkeilla.

– Yöllä lämpötila tippuu lähelle nollaa. Ehkä aste tai kaksi ollaan plussan puolella, Viljamaa sanoo.

Tiistaina voi tulla jokunen heikko sadekuuro, mutta tiistai näyttää poutaisemmalta kuin maanantai.

Keskiviikkona lämpötila voi kohota 14 asteen hujakoille. Pilvisyys vaihtelee, ja on poutaa.

– Loppuviikosta tuuli kääntyy ja voimistuu pohjoisen ja lännen välinen tuuli. Kylmää ilmaa pohjoisesta virtaa. Noihin 14–15 asteen lämpötiloja ei keskiviikon jälkeen ole, Viljamaa toteaa

Huhtikuussa satoi kolmanneksen vähemmän

Huhtikuu oli säiden puolesta melko tavanomainen kuukausi Etelä-Karjalassa.

– Tilastojen valossa keskilämpötila oli muutaman kymmenyksen keskiarvojen alapuolella, mutta tätä voidaan pitää ihan tavanomaisena, meteorologi Pauli Jokinen Ilmatieteen laitokselta kertoo.

Lappeenrannan lentoaseman mittauspisteessä lämpötilan keskiarvo oli kolme astetta.

Sademäärä jäi noin kolmanneksen tavanomaista huhtikuuta pienemmäksi.

Lappeenrannan Lepolassa satoi huhtikuussa 17 milliä. Parikkalan ja Ruokolahden suunnalla sademäärä oli 25 milliä, Jokinen kertoo.

Jokisen mukaan havaintolaitteet eivät havainnoi sateen olomuotoa, joten on mahdotonta sanoa, satoiko huhtikuussa enemmän lunta kuin joinain talvikuukautena.

– Toki oli lumisadepäiviäkin. Kun on lauha talvi takana, on ehkä vähän erikoistakin, että tässä vaiheessa on tullut lunta maahan. Mutta eiväthän ne kovin pitkään maassa pysy, Jokinen toteaa.